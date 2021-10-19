В четырех районах Таллинна откроются пункты вакцинации и консультирования

Координатор столичной мэрии по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик отметила, что обеспокоенность людей вакцинацией обоснована и у них возникает множество вопросов.

«Поэтому мы предлагаем населению удобную возможность получить консультацию на месте, а при желании – и возможность вакцинироваться, – сказала Эстер Эпик. – Поначалу мы откроем палатки в четырех районах города, но готовы открыть их и в других районах. Несмотря на то, что вакцинирование не дает гарантии полной защиты от заболевания, статистика ясно указывает на то, что прививка снижает риск заразиться и помогает избежать осложнений. Мы ждем всех заинтересованных в наши пункты, поскольку так сможем защитить себя и близких».

Пункты располагаются в отапливаемых уличных палатках по следующим адресам: в Хааберсти на парковке Maxima XXX (Эхитаяте-теэ, 148), в Пыхья-Таллинне во дворе районной управы (ул. Кари, 13), в Кесклинне на парковке возле Центрального рынка (ул. Ластекоду, 11b) и в Нымме – во дворе Ныммеского социального дома (ул. Пихлака, 12). Во всех пунктах услугу консультирования и вакцинирования осуществляет предприятие Eldred OÜ.

В Пыхья-Таллинне и Нымме палатки будут работать с 20 по 26 октября с 10 до 17 часов. В Хааберсти, на парковке Maxima XXX, пункт работает по рабочим дням с 12 до 19 часов, на выходных с 10 до 15 часов. Палатка у Центрального рынка открыта по будням с 9 до 16 часов, на выходных с 9 до 15 часов.

Получить прививку от COVID-19 могут все желающие, достигшие 12-летнего возраста. С собой нужно взять удостоверяющий личность документ. Помимо первичной вакцинации, предприятие, оказывающее услугу, предлагает возможность получения и бустерной дозы прививки.

Бустерная доза прививки от COVID-19 рекомендована людям старше 65 лет не ранее чем спустя полгода с момента завершения курса вакцинации. Люди в возрасте от 18 до 64 лет, прошедшие первичный курс вакцинации, при желании могут получить бустерную дозу вакцины не ранее чем спустя восемь месяцев с момента прохождения курса.