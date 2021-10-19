В четырех районах Таллинна откроются пункты вакцинации и консультирования
С 20 по 26 октября в Хааберсти, Пыхья-Таллинне, Кесклинне и Нымме будут открыты пункты вакцинации и консультирования, в которых все желающие смогут без предварительной регистрации проконсультироваться по поводу вакцинирования от COVID-19 и также получить на месте прививку. Предлагаются препараты Pfizer/BioNTech и Moderna (для полного курса нужны две дозы), а также вакцина Janssen (достаточно одной дозы). Пункты вакцинации и консультирования будут открыты в тех же местах, где на прошлой неделе располагались палатки для голосования.