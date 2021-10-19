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96-летняя немка Ирмгард Фюрхнер, обвиняемая в соучастии в убийстве более 11 тысяч человек в годы Второй мировой войны, предстала перед судом. В сентябре она должна была явиться на первое судебное заседание, но исчезла в неизвестном направлении.

Первое судебное заседание по этому делу должно было состояться еще 27 сентября. Однако Фюрхнер на него не явилась, вместо этого сев в такси и уехав в неизвестном направлении, в связи с чем суд выдал ордер на ее арест.

Через четыре часа после начала заседания стало известно, что подозреваемая задержана. Судебный процесс перенесли в город Итцехо, расположенный в часе езды от Гамбурга.

Фюрхнер живет в доме престарелых недалеко от Гамбурга. Во время заседания судья Доминик Гросс заявил, что Фюрхнер относится к категории выживших нацистских преступников, и теперь официально считается лицом, скрывающимся от правосудия.

Семьи жертв Холокоста выразили возмущение тем, что она пыталась бежать. "Этот побег демонстрирует невероятное презрение к верховенству закона и выжившим", - заявили в Международном комитете памяти жертв Освенцима.

"Я ничего не знала"

Ирмгард Фюрхнер работала в лагере Штуттгоф в оккупированной Польше в 1943-45 годах, когда ей было 18-19 лет. Поэтому ее дело рассматривает ювенальный суд: в Германии того времени этот возраст считался подростковым.

Процесс над Фюрхнер многие считают беспрецедентным, поскольку она не состояла в воинском звании, а числилась нанятым гражданским лицом. Также она первая женщина за много лет, которую судят за нацистские преступления.

В основном она выполняла работу машинистки и обязанности личного секретаря начальника лагеря Пола-Вернера Хоппе. Сторона обвинения настаивает, что ее деятельность способствовала систематическому убийству заключенных.

Концлагерь Штуттгоф. ФОТО: EPA

По словам прокуроров, Фюрхнер не могла не знать о бесчеловечном обращении с заключенными. Наверняка через ее руки проходили списки узников и отчеты о расправах над ними, считает обвинение.

Адвокаты обвиняемой это категорически отрицают, заявляя, что она имела дело с обычной документацией и не знала, что происходит за переделами комендатуры.

Во время процесса 1954 года, на котором Фюрхнер проходила свидетелем, она рассказала, что Хоппе лично диктовал ей различные директивы и приказы, но она понятия не имела о сути работы лагеря.

Последний процесс?

В лагере Штуттгоф содержалось в общей сложности порядка 100 тыс. заключенных - большинство из них евреи, поляки и советские военнопленные. Более 65 тыс. из них погибли.

На территории лагеря существовали газовые камеры, а также проводились медицинские опыты над людьми, в частности, разрабатывались составы летальных инъекций.

Многие заключенные были убиты в самом конце войны во время так называемых маршей смерти, когда нацисты бежали от наступления союзников и гнали за собой заключенных.

Процесс над Фюрхнер, скорее всего, станет последним делом о нацистских преступниках. Власти разных стран говорят, что из них в живых остались единицы.

В марте этого года перед судом предстали охранник того же лагеря Штуттгоф, но процесс не был завершен: судья признал состояние здоровья обвиняемого непригодным для участия в слушаниях.