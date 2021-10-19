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В Глазго на Cop26 все страны мира должны взять на себя повышенные обязательства сократить выбросы. Лидеры Китая, Индии и России до сих пор не подтвердили участие, а британских организаторов критикуют со всех сторон. Однако главная угроза в другом - отложенный на год саммит собирается очень не вовремя, пишет Би-би-си.

Британия готовится принять эпохальный климатический саммит ООН, но чем ближе отложенная на год из-за пандемии ковида конференция Cop26 в Глазго, тем меньше надежды на успех.

Саммит начнется через две недели, и правительство Бориса Джонсона готовится к триумфу. Это первое за шесть лет после Парижского соглашения собрание, призванное оценить ход борьбы с глобальным потеплением и придать ему ускорение.

Борис Джонсон уверен в успехе и рассчитывает вписать свое имя в историю спасения человечества от климатического катаклизма. Настроение ему портят газеты, экологи, бизнес, зарубежные лидеры и даже британская королевская семья. Тон их комментариев все мрачнее день ото дня.

Делегаты из развивающихся стран жалуются на дороговизну и карантин, спонсоры упрекают правительство в неумелой организации, а экологические активисты и жители недовольны беспрецедентным нашествием полиции на Глазго, где ожидаются десятки тысяч протестующих.

Шотландская полиция оттачивает технику общения с демонстрантами перед Cop26 ФОТО: Reuters

А вот китайский лидер Си Цзиньпин, кажется, передумал приезжать. Это дурная весть, поскольку Китай - крупнейший загрязнитель среди развивающихся экономик, ведущий покупатель ископаемого топлива и экспортер технологий в бедные страны.

Отсутствие Си серьезно подорвет авторитет события и может умерить амбиции других его участников в деле раздачи обещаний сократить выбросы.

Особенно это касается небогатых стран, у которых нет денег не только на зеленую революцию, электротранспорт и ветряки, но и на поездку в Глазго, где все гостиницы забиты, а для размещения работников конференции арендовали два эстонских круизных лайнера на пять тысяч коек.

Первый, под многообещающим названием Romantika, уже пришвартовался и пугает жителей Глазго мрачной аналогией с событиями начала пандемии, когда круизные лайнеры по всему миру оказались плавающими рассадниками вируса.

"Пустые разговоры"

Об отказе Си написала лондонская Times, и новость не прошла мимо королевы Елизаветы II.

"Невероятно. Все кругом говорят про Cop26. И до сих пор не ясно, кто приедет. Слышно только о тех, кто не приедет", - сказала королева своему сыну, наследнику трона принцу Уэльскому Чарльзу и его супруге Камилле в валлийском парламенте, не заменив включенного микрофона. Ее ремарка невольно стала достоянием общественности.

Королева Елизавета II обсудила Cop26 с сыном, принцем Уэльским Чарльзом, в ходе визита в Уэльс ФОТО: Getty Images

Но в этом деле даже и не нужно было подслушивать частный монарший разговор. Члены королевской семьи не скрывают скепсиса и недовольства тем, как политики и бизнес справляются с записанной в Парижском соглашении задачей не допустить нагревания планеты более чем на 1,5 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Принц Чарльз поделился своими сомнениями с Би-би-си в преддверии саммита в Глазго: он сказал, что лидеры слетаются поговорить впустую, а выполнять данные обещания не собираются.

А его сын принц Уильям, второй в очереди на престол, в интервью Би-би-си раскритиковал миллиардеров, увлекающихся космическим туризмом: чем искать другие миры, лучше бы спасали свой.

Так что в случайно подслушанном частном разговоре Елизавета II довольно точно резюмировала отношение своей семьи к предстоящему собранию в Глазго.

"Очень раздражает, когда они говорят, но ничего не делают", - посетовала 95-летняя королева.

Но никогда не теряющий задора Борис Джонсон уверен в успехе Cop26.

Во вторник он явился на похожее собрание, но поменьше - в лондонский Музей науки, где бизнес делился обещаниями "зеленых" инвестиций в британскую экономику. И сказал, что состав участников ноябрьской конференции ООН в Глазго будет "очень хорошим".

Протест экологов у Букингемского дворца ФОТО: Reuters

Осталось дождаться новостей из столиц крупнейших загрязнителей среди развивающихся стран. До сих пор окончательного ответа не дали лидеры не только Китая, но и Индии, Бразилии и России.

Без них саммит будет больше напоминать не всемирную конференцию об угрозе человечеству в планетарном масштабе, а слет обеспеченных стран Запада за чистый воздух и бесшумный электротранспорт.

Скрытая угроза

Однако за всей этой организаторской суетой можно случайно не приметить слона, ожидающего мировых лидеров в комнате заседаний Cop26. Имя ему - мировой энергетический кризис, и он - главная объективная причина вероятного крушения надежд на прорыв.

Цены на газ в мире выросли в пять раз, не хватает нефти, электростанции вновь коптят небо углем. Дефицит объясняется прежде всего тем, что промышленность оправилась от ковидного спада и спешит наверстать упущенное. И кризис вряд ли завершится в ближайшие месяцы: впереди зима и отопительный сезон в северном полушарии - ежегодный пик спроса.

В таких условиях большинству населения планеты не по карману отказываться от традиционных источников и вкладываться в новые. Что и заметно на деле: энергетика вновь жадно жжет уголь и нефтепродукты, и 2021 год уверенно идет к тому, чтобы занять второе место по темпам роста выбросов углекислого газа за всю историю наблюдений.