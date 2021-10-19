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Газпром в ноябре не увеличит поставки газа в Европу

Gazpromi logo. ФОТО: Evgenia Novozhenina

В Европе подорожал природный газ, поскольку заказы на пропускную способность трубопроводов из России не показали роста.

В ноябре «Газпром» не собирается наращивать поставки газа в Европу без использования «Северного потока — 2». Компания не стала бронировать на ноябрь дополнительные мощности через Украину и Венгрию, а через Польшу, как и в октябре, заказала лишь треть мощностей.

"Газпром" надеялся, что в следующем месяце Европа получит больше природного газа из России.

В понедельник цены на природный газ в Великобритании и Европе выросли на 18 процентов. Аукцион по заполнению трубопровода не продемонстрировал желания увеличивать поставки из России через Украину или газопровод «Северный поток», пишет FT.

По мнению трейдеров и аналитиков, результат аукциона показывает, что Россия не торопится снабжать Европу дополнительным газом. Это приведет к ограничению поставок природного газа в Европу в начале зимы, что может привести к его нехватке в более холодную, чем обычно, погоду.

Хотя президент России Владимир Путин и официальные лица Кремля заявили, что Россия пошлет дополнительный газ, они ожидают, что Германия выдаст лицензию на «Северный поток - 2».

"Газпром ожидает, что в ближайшем будущем будет выдана лицензия на «Северный поток-2», и позиционирует себя соответствующим образом", - сказал Рон Смит, директор BCS Global Markets.

На прошлой неделе Путин отказался согласиться с широко распространенным мнением о том, что Россия использует природный газ в качестве политического оружия, но отметил, что возможная продажа будет происходить на российских условиях.

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