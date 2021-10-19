Газпром в ноябре не увеличит поставки газа в Европу

В ноябре «Газпром» не собирается наращивать поставки газа в Европу без использования «Северного потока — 2». Компания не стала бронировать на ноябрь дополнительные мощности через Украину и Венгрию, а через Польшу, как и в октябре, заказала лишь треть мощностей.

"Газпром" надеялся, что в следующем месяце Европа получит больше природного газа из России.

В понедельник цены на природный газ в Великобритании и Европе выросли на 18 процентов. Аукцион по заполнению трубопровода не продемонстрировал желания увеличивать поставки из России через Украину или газопровод «Северный поток», пишет FT.

По мнению трейдеров и аналитиков, результат аукциона показывает, что Россия не торопится снабжать Европу дополнительным газом. Это приведет к ограничению поставок природного газа в Европу в начале зимы, что может привести к его нехватке в более холодную, чем обычно, погоду.

Хотя президент России Владимир Путин и официальные лица Кремля заявили, что Россия пошлет дополнительный газ, они ожидают, что Германия выдаст лицензию на «Северный поток - 2».

"Газпром ожидает, что в ближайшем будущем будет выдана лицензия на «Северный поток-2», и позиционирует себя соответствующим образом", - сказал Рон Смит, директор BCS Global Markets.