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  • Процесс над женщиной, ударившей детей ножом, начнется лишь через год

Процесс над женщиной, ударившей детей ножом, начнется лишь через год

Võhmas kaht poissi rünnanud 37-aastane naine võeti kaheks kuuks vahi alla. ФОТО: Elmo Riig

Вильяндиский дом Тартуского уездного суда во вторник назначил на октябрь следующего года судебный процесс над женщиной, которая в марте напала в Выхма с ножом на детей.

Суд в порядке общего производства обсудит с народными судьями уголовное дело обвиняемой в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах 37-летней Райли Сепп в период 10-12 октября, а также 18 и 21 октября следующего года.

Суд объявил заседания полностью закрытыми для защиты интересов несовершеннолетних пострадавших и частной жизни обвиняемой, за исключением объявления приговора, которое пройдет публично.

Суд во вторник решил оставить Сепп под стражей.

Суд принял на рассмотрение гражданские иски пострадавших в том, что касается требования компенсации нематериального ущерба.

1 марта в 17.50 центр тревоги получил сообщение, что в городе Выхма в подъезде многоквартирного дома на улице Калеви находятся двое травмированных братьев в возрасте 8 и 10 лет. Детей обнаружила жительница того же подъезда. Она вызвала скорую помощь и оказала детям первую помощь.

Оба ребенка получили тяжелые травы и были доставлены в больницу.

Полиция задержала по подозрению в преступлении Сепп, а суд дал санкции на ее арест.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала женщину вменяемой, по окончании следствия ей предъявили обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

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