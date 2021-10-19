Процесс над женщиной, ударившей детей ножом, начнется лишь через год

Суд в порядке общего производства обсудит с народными судьями уголовное дело обвиняемой в попытке убийства при отягчающих обстоятельствах 37-летней Райли Сепп в период 10-12 октября, а также 18 и 21 октября следующего года.

Суд объявил заседания полностью закрытыми для защиты интересов несовершеннолетних пострадавших и частной жизни обвиняемой, за исключением объявления приговора, которое пройдет публично.

Суд во вторник решил оставить Сепп под стражей.

Суд принял на рассмотрение гражданские иски пострадавших в том, что касается требования компенсации нематериального ущерба.

1 марта в 17.50 центр тревоги получил сообщение, что в городе Выхма в подъезде многоквартирного дома на улице Калеви находятся двое травмированных братьев в возрасте 8 и 10 лет. Детей обнаружила жительница того же подъезда. Она вызвала скорую помощь и оказала детям первую помощь.

Оба ребенка получили тяжелые травы и были доставлены в больницу.

Полиция задержала по подозрению в преступлении Сепп, а суд дал санкции на ее арест.