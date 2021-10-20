Врачи рекомендуют госпитализировать Саакашвили
Консилиум врачей рекомендовал госпитализировать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который уже 20-й день держит голодовку в Руставской тюрьме. Медики посоветовали перевести Саакашвили в клинику для интенсивного наблюдения "в профилактических целях". "Это не срочная госпитализация, но, поскольку вероятность осложнений высока, чтобы застраховаться, мы рекомендовали его госпитализировать", - пояснил журналистам вечером во вторник, 19 октября, один из членов консилиума Зураб Пагва, пишет Deutsche Welle.