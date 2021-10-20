Полицией задержаны за сутки шесть нетрезвых водителей
За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии задержаны шесть нетрезвых водителей.
За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии задержаны шесть нетрезвых водителей.
По предварительным данным, у одного из задержанных выявлены признаки употребления наркотика, у остальных алкоголя, сообщила BNS пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.
Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.
Автомобиль также может быть конфискован как средство совершения преступления.