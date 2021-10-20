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Графики ⟩ Вакцинационное давление растет

Свидетельство о вакцинации. ФОТО: Eero Vabamägi

Правительство решило, что с понедельника будут применяться дополнительные коронавирусные ограничения, например, одного отрицательного теста на коронавирус уже будет недостаточно для того, чтобы попасть во многие места, но потребуется предъявить паспорт вакцинации или подтверждение перенесенной болезни. Кроме того, было принято решение о том, что после школьных каникул вступит в силу новый упрощенный режим карантина: вместо нынешних двух тестов понадобится только один тест - PCR-тест. Возрастное ограничение для тестирования также отменяется, пишет Postimees.

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В качестве новой меры правительство решило, что с понедельника, 25 октября, места, ранее открытые для обладателей отрицательного теста, covid-сертификата или справки о том, что человек переболел, больше не будут доступны с отрицательным результатом теста; такой порядок сохранится по крайней мере до 10 января. Настоятельно рекомендуется носить маску там и там, где проверяются сертификаты. Департамент здоровья также может получить разрешение на закрытие тех учреждений, которые не соблюдают правила ограничений.

«У нас проблемы с больничной сетью, в больницах становится все больше и больше людей», - объяснила премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), добавив, что большинство госпитализированных не вакцинированы. Премьер-министр сказала, что больницы работают на пределе и испытывают большую нагрузку. «Более 94 процентов людей, находящихся в реанимации, не вакцинированы, поэтому передвижение непривитых людей должно быть ограничено, поскольку это очень опасно для них», - добавила премьер.

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