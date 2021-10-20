Графики ⟩ Вакцинационное давление растет

Правительство решило, что с понедельника будут применяться дополнительные коронавирусные ограничения, например, одного отрицательного теста на коронавирус уже будет недостаточно для того, чтобы попасть во многие места, но потребуется предъявить паспорт вакцинации или подтверждение перенесенной болезни. Кроме того, было принято решение о том, что после школьных каникул вступит в силу новый упрощенный режим карантина: вместо нынешних двух тестов понадобится только один тест - PCR-тест. Возрастное ограничение для тестирования также отменяется, пишет Postimees.