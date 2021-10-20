Спор о миллионе евро довел Bolt до суда

Taxmal Limited OÜ предлагала по франшизе Bolt на Мальте услуги таксоизвоза. Два года назад стало известно, что Taxmal Limited и ее мальтийские акционеры находятся в конфликте. Последние обвинили Taxmal Limited и причастных к управлению компанией Вамбо Лауда и Керту Моссов в том, что пол миллиона евро ушли налево. Это закончилось тем, что Bolt расторг договор с франчайзинговой компанией. Taxmal Limited обратился в эстонский суд в связи с расторжением договора с Bolt, и в начале октября Харьюский уездный суд принял решение по этому спору. Предварительно, поскольку решение еще можно обжаловать.