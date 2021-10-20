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Эстония обновила рекорд по суточному приросту заболевших COVID-19

Коронавирусное отделение в Раквереской больнице. ФОТО: Marianne Loorents

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8753 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1347. Трое скончались.

Среди новых заразившихся 865 человек не были вакцинированы, а 482 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 20 октября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 413 человек. Из них 302 человека нуждаются в госпитализации из-за тяжелого течения COVID-19: 204 (67,6%) не вакцинированы и у 98 (32,4%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 54 новые истории болезни. Скончались три человека с коронавирусом, все они не были вакцинированы: 59-летний мужчина, 80-летняя женщина и 92-летняя женщина.

За сутки было введено 1818 доз вакцины, в общей сложности ввели 1 404 640 доз. Среди совершеннолетних людей двумя дозами привиты 55%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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