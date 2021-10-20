Травля в интернете превратилась в проблему-невидимку, от которой страдает каждый четвертый ребенок
Травля по телефону или в интернете уже почти так же обычна, как и в личном общении. Исследование использования интернета детьми показывает, что каждый четвертый ребенок в Эстонии сталкивается с кибертравлей. Хотя опрошенные указали, что в период коронавируса объем буллинга уменьшился, при этом травля стала менее публичной и переместилась в закрытые группы в социальных сетях и в мессенджеры. Это серьезно усложняет учителям и родителям оказание помощи детям.