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  • Эстония
  • Травля в интернете превратилась в проблему-невидимку, от которой страдает каждый четвертый ребенок

Травля в интернете превратилась в проблему-невидимку, от которой страдает каждый четвертый ребенок

Школьница. ФОТО: Rido/ Shutterstock

Травля по телефону или в интернете уже почти так же обычна, как и в личном общении. Исследование использования интернета детьми показывает, что каждый четвертый ребенок в Эстонии сталкивается с кибертравлей. Хотя опрошенные указали, что в период коронавируса объем буллинга уменьшился, при этом травля стала менее публичной и переместилась в закрытые группы в социальных сетях и в мессенджеры. Это серьезно усложняет учителям и родителям оказание помощи детям.

«Кибертравля – это действия в кибермире, которые умышленно причиняют кому-то вред. Обычно это неоднократные действия, хотя в цифровом мире достаточно одного сообщения или комментария, которое заживет своей жизнью в интернете и достигнет еще большего числа людей. В принципе невозможно отменить сделанное. Если в школе жертва травли может попросить помощи у учителя или опорного работника, то в кибермире жертва одинока, никто не приходит к ней на помощь. Поэтому важно замечать травлю в интернете и вмешиваться, чтобы таких инцидентов стало меньше», – говорит капитан полиции Маарья Пунак из коммуникационного бюро Департамента полиции и погранохраны (РРА).

Пять советов от Маарьи Пунак: что делать, если вы заметили в интернете неприемлемый комментарий, оставленный вам или другому человеку?

1. Сообщите автору, что такой комментарий неуместен. Обращайтесь к комментатору вежливо, без сарказма. Люди по-разному понимают острый юмор. Сообщите жертве травли, если травля происходит без ее ведома.

2. Укажите, что именно в комментарии другого человека, по вашему мнению, причиняет кому-то боль. Будьте готовы подробнее объяснить свой комментарий.

3. Став мишенью для оскорблений после того, как вы оставили свой комментарий, ясно сообщите обидчику о неприемлемости его комментария и действиях, которые вы предпримете в результате (заблокируете человека, выйдете из обсуждения, сообщите об угрозе в полицию). Скопируйте или сохраните любые оскорбительные сообщения или комментарии, чтобы в случае необходимости использовать их в качестве доказательства, пока не будет найдено решение.

4. Не отвечайте на комментарий тролля. Пожалуйтесь на него или заблокируйте и предложите другим сделать то же самое, если они сочтут злонамеренные комментарии неуместными. Уделяйте свое время тем комментаторам, которые действительно готовы выслушать другую сторону и вместе подумать.

5. Подавайте пример в веб-пространстве своими собственными комментариями и сообщайте порталам (при необходимости и полиции) об аккаунтах, которые не соблюдают согласованные правила и сознательно доставляют неприятности другим. Поддерживайте жертву в ходе травли, чтобы она не чувствовала себя одинокой.

В октябре этого года Telia Eesti уже в пятый раз выступила с инициативой против кибербуллинга #будь_смелым, главный посыл которой заключается в том, что травля, особенно анонимная травля в интернете и на смарт-устройствах, не требует смелости. Напротив, большая храбрость – противостоять травле и предлагать поддержку всем тем, кто не может или не умеет защищаться.

«Обществу все еще сложно понять тему кибертравли, но с ней ни в коем случае нельзя смириться. Если я не помогаю нуждающимся в защите ни в физическом, ни в виртуальном мире, то как я могу в трудную минуту ожидать помощи от других?» – сказала Эло Вырк, руководитель сферы корпоративной ответственности Telia Eesti и лидер инициативы #будь_смелым.

В центре инициативы #будь_смелым находится веб-сайт www.budsmelim.ee, где собрана вся необходимая информация по теме. На сайте можно прямо в окне чата анонимно общаться со специалистом Помощи детям, к которому можно круглосуточно обращаться за советом и помощью.

Помощь также могут оказать:

Помощь детям – www.lasteabi.ee, тел. 116111

Помощь жертвам – www.palunabi.ee, тел. 116006

Консультанты Peaasi.ee – www.peaasi.ee/kysi-noustajalt/

Веб-констебли – https://www2.politsei.ee/et/nouanded/veebikonstaabel/

Компьютерная игра для детей, повышающая киберосведомленность – www.spoofy.ee

Приложение Clanbeat, которое помогает замечать и сознательно поддерживать благополучие учеников www.clanbeat.com/eesti

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