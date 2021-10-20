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  • Полиция Камбоджи задержала разыскиваемого в Эстонии мужчину

Полиция Камбоджи задержала разыскиваемого в Эстонии мужчину

Райво Лойге. ФОТО: Kambodža politsei

Во вторник стражи порядка Камбоджи задержали в провинции Кампот напавшего на местных полицейских Райво Лойге, которого в начале прошлого года эстонская полиция объявила в розыск.

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Как пишет Postimees, Лойге был задержан во вторник утром в провинции Кампот вблизи шоссе, где он на своей машине въехал сзади в другое транспортное средство. Водитель второго автомобиля потребовал от эстонца возмещения ущерба и между ними возник конфликт. Лойге настолько обозлился, что напал на прибывших на место происшествия сотрудников полицейского патруля.

Полицейские задержали его и доставили в участок. Для выяснения обстоятельств нападения на полицейских было возбуждено уголовное дело, Лойге должен предстать перед судом, передает Khmer Times. Полиции Камбоджи известно, что задержанный объявлен в Эстонии в розыск, и, вероятно, после суда местные власти инициируют процесс передачи Лойге Эстонии.

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