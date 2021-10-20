Полиция Камбоджи задержала разыскиваемого в Эстонии мужчину

Как пишет Postimees, Лойге был задержан во вторник утром в провинции Кампот вблизи шоссе, где он на своей машине въехал сзади в другое транспортное средство. Водитель второго автомобиля потребовал от эстонца возмещения ущерба и между ними возник конфликт. Лойге настолько обозлился, что напал на прибывших на место происшествия сотрудников полицейского патруля.