Прямая трансляция ⟩ Департамент здоровья расскажет о ситуации с распространением коронавируса в стране
В 13.00 начнется пресс-конференция, в которой примут участие руководитель штаба чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс, медицинский руководитель чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Урмас Суле, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и руководитель Эстонского общества семейных врачей Ле Валликиви.
Основными темами станут распространение коронавируса, критическая ситуация в больницах и планы по вакцинации.
Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.