В Литве выявлено самое большое число новых случаев Covid-19 в этом году

Это крупнейшее суточное число новых случаев в этом году - больше фиксировалось лишь в декабре прошлого года.

Все скончавшиеся, за исключением одного, не были привиты или были привиты не полностью.

В больницах сейчас проходит лечение 1669 пациентов с Covid-19 - на три десятка больше, чем сутками ранее. 157 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 17 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 8,5 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1186,6 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 13%.