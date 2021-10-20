Много фото: квартира телеведущей Елены Летучей в Москве

Архитектор Максим Дуреев учел пожелания заказчицы и использовал оттенки и материалы, приближенные к природным. Результат — интерьер с двумя гостиными и каминной зоной у подножия лестницы, где вековой кирпич соседствует с арт-раковиной и мебелью из тика.

Автор: LevelHouse - Елена Летучая и архитектор Максим Дуреев

О проекте Место: Москва Размер: 140 кв.м. Кто здесь живет: телеведущая Елена Летучая Архитектор проекта: Максим Дуреев, студия LevelHouse

Первый уровень открывается гостиной, совмещенной с кухней. Обе части помещения уравновешены за счет отделки: массивные шкафы выполнили в белом цвете с фасадами без ручек, а минималистичную стену напротив дивана облицевали зеркалом от пола до потолка и встроили в него телевизор. Так рамки и объем техники не нарушают восприятие пространства.

Кухонные шкафы разнесли под двум стенам. Рядом с обеденной зоной появилась небольшая рабочая поверхность с техникой и местом для хранения. Вдоль правой стены установлены встроенные шкафы, частично взявшие на себя функцию гардеробной, которая в квартире не предусмотрена.

Оригинальный кирпич на стенах понравился и архитектору, и заказчице, поэтому его решили сохранить. Но во время демонтажа один из проемов оказался шире необходимого. Максим нашел на развалинах снесенного дома кирпич той же фабрики и года выпуска — 1903! — и доложил проем.

«Можно заметить, что старый кирпич отличается по цвету — он годами находился под слоями отделки и полностью смыть раствор не удалось, — рассказывает автор проекта. — Мы очистили его до максимально возможного состояния и покрыли матовым лаком».

Санузел первого этажа предназначен для гостей. Помимо умывальника добавили душевую кабину, зеркала под потолок и спокойную отделку. Ориентируясь на природные материалы, для стен выбрали керамогранит под камень и использовали дагестанскую гальку в качестве декора.

В старой планировке первого этажа не было ни спальни, ни кабинета. Теперь эти два помещения изолированы в отдельный хозяйский блок и связаны между собой.

Балдахин над кроватью появился по желанию заказчицы. Ткани придают интерьеру мягкость, а балдахин дает чувство защищенности.

Проблема и решение Отделка спальни и кабинета белым кирпичом — отчасти вынужденная мера. Предыдущий владелец квартиры выкрасил одну из стен белой краской и из-за пористой поверхности вывести цвет не получилось. Тогда белым покрыли остальной кирпич.

Через широкий проем из спальни можно попасть в кабинет. Письменный стол установили по центру комнаты — сохранили возможность подойти к окну в перерывах между делами.

Для лестницы выбрали визуально лаконичные решения, даже если их реализация была технически сложнее. Избегая балясин на лестнице, вместо перил установили монолитное стекло.

«У подножия лестницы находится биокамин. Это простое визуальное решение на самом деле многослойный пирог, — поясняет архитектор. — Основание и ступени выполнены из запеченного камня, затем к торцу крепится стекло. И сверху, к стеклу, приклеен большой кусок черного камня, который переходит в поверхность камина».

Проблема и решение Перекрытия в доме деревянные и перегружать их нельзя. Поэтому количество перегородок свели к минимуму, сохранив лишь необходимые для зонирования.

На втором, мансардном, этажа, есть еще одна гостиная, с дополнительным спальным местом. При необходимости диван также можно использовать для задержавшихся гостей.

Пространство более камерное: между окнами встроен биокамин и много мест для сидения — кресла, диван, ступенчатый подоконник. Подоконник облицован массивом того же дерева, что было использовано в изготовлении инженерной доски и встроенного стеллажа.

Открытый душ расположен в самой низкой части ванной комнаты — под мансардным скосом. В окно не видно соседей, дополнительную приватность обеспечивают рулонные шторы.