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Ляэне-Таллиннская центральная больница вводит запрет на посещение пациентов

Ковидные отделения Ляэне-Таллиннской центральной больницы. ФОТО: Sander Ilvest

В связи с очень широким распространением коронавируса с четверга нельзя будет посещать отделения стационара Ляэне-Таллиннской центральной больницы.

Как пояснила заведующая отделением инфекционного контроля больницы Пилле Мяртин, из-за сложной ситуации с COVID-19 больница должна принять все меры по предотвращению распространения коронавируса и обеспечению безопасности пациентов.

«К настоящему времени у нас уже больше полутора лет опыта работы с этим вирусом. Мы знаем, насколько разрушительно может быть появление вируса в лечебном отделении, где находятся люди с ослабленным иммунитетом. Мы должны сделать все возможное для защиты находящихся в больнице от вируса, в том числе не допустить проникновения вируса в больницу через посетителей», - сказала Мяртин, по словам которой исключения будут сделаны для посещения находящихся в очень тяжелом состоянии пациентов, а таких случаях будут предоставляться специальные разрешения.

Запрет на посещение будет действовать с 21 октября во всех отделениях стационара Ляэне-Таллиннской центральной больнице: в больнице Меремеэсте (Палдиское шоссе, 68), в Клинике сестринской помощи (Ыйсмяэ-теэ, 179), в Клинике инфекционных заболеваний (Палдиское шоссе, 66) и в роддоме Пельгулинна (Сыле, 23).

Разрешается приносить пациентам передачи. На упаковке должны быть правильно указаны имя и фамилия пациента, этаж и номер палаты. В больницу можно передавать только самое необходимое. Скоропортящиеся продукты и цветы не принимаются. Разрешено приносить безалкогольные напитки (не более одного литра). Все это необходимо правильно упаковать в сумку размером 30×40 см.

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