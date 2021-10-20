Ляэне-Таллиннская центральная больница вводит запрет на посещение пациентов

«К настоящему времени у нас уже больше полутора лет опыта работы с этим вирусом. Мы знаем, насколько разрушительно может быть появление вируса в лечебном отделении, где находятся люди с ослабленным иммунитетом. Мы должны сделать все возможное для защиты находящихся в больнице от вируса, в том числе не допустить проникновения вируса в больницу через посетителей», - сказала Мяртин, по словам которой исключения будут сделаны для посещения находящихся в очень тяжелом состоянии пациентов, а таких случаях будут предоставляться специальные разрешения.