Много важных цифр: в третьем квартале рынок недвижимости немного успокоился, но это еще не повод для радости

В то же время количество сделок было на 9%, а их общая стоимость на 39% выше, чем год назад. По сравнению с предыдущим рекордным кварталом количество сделок было на 11%, а общая сумма сделок - на одну десятую меньше. Тем не менее, финансовый объем сделок в III квартале - это третий результат эстонского рынка недвижимости за последние 15 лет. В годовом сравнении общая стоимость незастроенных земельных участков увеличилась на 37%, застроенных участков - на 67%, а квартирной собственности - на 24%. По сравнению с предыдущим кварталом больше всего снизились продажи незастроенных земельных участков - на 28%, продажи застроенной земли и квартирной собственности снизились на 2 и 6% соответственно.

В III квартале этого года было совершено 7830 сделок купли-продажи квартирной собственности, в том числе 6658 - жилых помещений. В III квартале 2021 года сделок с жилыми помещениями было на 13% больше, чем год назад, но на 3% меньше, чем в предыдущем квартале. Общая стоимость сделок с жильем в III квартале составила почти 566 миллионов евро, что на 24% больше, чем год назад, но на 6% меньше, чем в предыдущем квартале. По сравнению со II кварталом 2021 года количество продаж новых квартир снизилось на 16%, а количество продаж квартир вторичного рынка - на 1%. Доля продаж новых квартир в общем количестве сделок упала до 14%, что является самым низким показателем за последние четыре года.

В III квартале 2021 года средняя цена квадратного метра новой квартиры в Таллинне впервые превысила 3000 евро и составила 3204 евро. Годовой рост цены квадратного метра составил 18%, по сравнению с предыдущим кварталом средняя цена увеличилась на 9%. За год новая трехкомнатная квартира в Таллинне подорожала почти на 35 тысяч евро, а новая двухкомнатная квартира - почти на 25 тысяч евро. Средняя цена квартир на столичном вторичном рынке также продолжала расти, достигнув в III квартале 2021 года 2222 евро за квадратный метр при годовом росте цен на 19% и квартальном — 6%.