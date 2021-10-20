Много важных цифр: в третьем квартале рынок недвижимости немного успокоился, но это еще не повод для радости
По данным Земельного департамента, в III квартале 2021 года на рынке недвижимости было совершено почти 14 600 сделок купли-продажи, включая недвижимость, квартирную собственность и право на строительство. Общая сумма сделок купли-продажи в III квартале составила почти 1,3 миллиарда евро, что является третьим результатом за последние 15 лет. По сравнению с рекордным II кварталом 2021 года, когда финансовый объем сделок достиг 1,43 миллиарда евро, общая сумма сделок III квартала на 10% ниже.