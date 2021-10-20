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  • Много важных цифр: в третьем квартале рынок недвижимости немного успокоился, но это еще не повод для радости

Много важных цифр: в третьем квартале рынок недвижимости немного успокоился, но это еще не повод для радости

ФОТО: Вера Копти.

По данным Земельного департамента, в III квартале 2021 года на рынке недвижимости было совершено почти 14 600 сделок купли-продажи, включая недвижимость, квартирную собственность и право на строительство. Общая сумма сделок купли-продажи в III квартале составила почти 1,3 миллиарда евро, что является третьим результатом за последние 15 лет. По сравнению с рекордным II кварталом 2021 года, когда финансовый объем сделок достиг 1,43 миллиарда евро, общая сумма сделок III квартала на 10% ниже.

В то же время количество сделок было на 9%, а их общая стоимость на 39% выше, чем год назад. По сравнению с предыдущим рекордным кварталом количество сделок было на 11%, а общая сумма сделок - на одну десятую меньше. Тем не менее, финансовый объем сделок в III квартале - это третий результат эстонского рынка недвижимости за последние 15 лет. В годовом сравнении общая стоимость незастроенных земельных участков увеличилась на 37%, застроенных участков - на 67%, а квартирной собственности - на 24%. По сравнению с предыдущим кварталом больше всего снизились продажи незастроенных земельных участков - на 28%, продажи застроенной земли и квартирной собственности снизились на 2 и 6% соответственно.

В III квартале этого года было совершено 7830 сделок купли-продажи квартирной собственности, в том числе 6658 - жилых помещений. В III квартале 2021 года сделок с жилыми помещениями было на 13% больше, чем год назад, но на 3% меньше, чем в предыдущем квартале. Общая стоимость сделок с жильем в III квартале составила почти 566 миллионов евро, что на 24% больше, чем год назад, но на 6% меньше, чем в предыдущем квартале. По сравнению со II кварталом 2021 года количество продаж новых квартир снизилось на 16%, а количество продаж квартир вторичного рынка - на 1%. Доля продаж новых квартир в общем количестве сделок упала до 14%, что является самым низким показателем за последние четыре года.

В III квартале 2021 года средняя цена квадратного метра новой квартиры в Таллинне впервые превысила 3000 евро и составила 3204 евро. Годовой рост цены квадратного метра составил 18%, по сравнению с предыдущим кварталом средняя цена увеличилась на 9%. За год новая трехкомнатная квартира в Таллинне подорожала почти на 35 тысяч евро, а новая двухкомнатная квартира - почти на 25 тысяч евро. Средняя цена квартир на столичном вторичном рынке также продолжала расти, достигнув в III квартале 2021 года 2222 евро за квадратный метр при годовом росте цен на 19% и квартальном — 6%.

Индекс цен на недвижимость Земельного департамента в III квартале 2021 года увеличился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. По сравнению с предыдущим кварталом, индекс цен на квартирную собственность увеличился на 4%, индекс цен на незастроенные земельные участки - на 5%, а индекс цен на частные дома - на 6%.

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