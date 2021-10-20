В России новый максимальный суточный показатель смертности от ковида

В России во вторник, 20 октября, зафиксирован новый максимальный суточный показатель смертности от коронавируса за все время пандемии. За 24 часа в стране, указывается в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в среду, 20 октября, скончались 1028 человек, зараженных COVID-19. Днем ранее болезнь унесла 1015 человеческих жизней. Всего с начала пандемии, по официальным данным, в России умерло от COVID-19 и его последствий 226 353 человек, пишет Deutsche Welle.