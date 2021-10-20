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В России новый максимальный суточный показатель смертности от ковида

Российская скорая помощь. Иллюстративное фото. ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

В России во вторник, 20 октября, зафиксирован новый максимальный суточный показатель смертности от коронавируса за все время пандемии. За 24 часа в стране, указывается в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в среду, 20 октября, скончались 1028 человек, зараженных COVID-19. Днем ранее болезнь унесла 1015 человеческих жизней. Всего с начала пандемии, по официальным данным, в России умерло от COVID-19 и его последствий 226 353 человек, пишет Deutsche Welle.

Рост числа смертей фиксируется в России практически ежедневно, начиная с 24 сентября. Психологическая отметка в тысячу случаев была преодолена 16 октября.

Максимальное число смертных случаев за сутки зафиксировано в Москве. В российской столице от коронавирусной инфекции за сутки скончались 76 человек (30 381 - за все время пандемии). Высокая смертность и в Санкт-Петербурге. Здесь за сутки от COVID-19 умерли 52 пациента (23 094 – за все время пандемии).

В Москве, Санкт-Петербурге и Московской области наблюдаются и максимальное число вновь выявленных случаев заражения. В Москве за сутки выявлено 5 847 заболевших COVID-19, в Санкт-Петербурге - 3 274, в Московской области - 2 590.

Всего в 85 регионах России за последние сутки подтверждены 34 073 случая заражения вирусом SARS-CoV-2. Это несколько выше, чем накануне (33 740). Пиковое значение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за все время пандемии зафиксировано в России 18 октября (34 325). Всего с начала пандемии, по официальным данным, коронавирусом в России переболели 8 094 825. Излечились 7 065 712 пациентов.

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