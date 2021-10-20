Фото ⟩ Рядом с редакцией Postimees произошла крупная утечка газа
Во время дорожных работ на улице Масина повреждена газовая трасса. Утечкой занимается Спасательный департамент.
Во время дорожных работ на улице Масина повреждена газовая трасса. Утечкой занимается Спасательный департамент.
В 14.21 спасатели получили вызов на улицу Масина, 20 в Таллинне, где во время дорожных работ повредили газовую трассу и ощущался запах газа.
В 14.27 была огорожена территория в 50 метров, из двух домов эвакуировали людей. Датчики содержания газа в воздухе в домах не показывали. На место прибыл представитель Eesti Gaas.
В 14.38 спасатели нашли место прорыва трубопровода и начали перекрывать газовую трассу с обеих сторон.