Фото ⟩ Рядом с редакцией Postimees произошла крупная утечка газа

В 14.21 спасатели получили вызов на улицу Масина, 20 в Таллинне, где во время дорожных работ повредили газовую трассу и ощущался запах газа.

В 14.27 была огорожена территория в 50 метров, из двух домов эвакуировали людей. Датчики содержания газа в воздухе в домах не показывали. На место прибыл представитель Eesti Gaas.