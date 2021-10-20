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  • Рядом с редакцией Postimees произошла крупная утечка газа

Фото ⟩ Рядом с редакцией Postimees произошла крупная утечка газа

Во время дорожных работ на улице Масина повреждена газовая трасса. Утечкой занимается Спасательный департамент.

В 14.21 спасатели получили вызов на улицу Масина, 20 в Таллинне, где во время дорожных работ повредили газовую трассу и ощущался запах газа.

В 14.27 была огорожена территория в 50 метров, из двух домов эвакуировали людей. Датчики содержания газа в воздухе в домах не показывали. На место прибыл представитель Eesti Gaas.

В 14.38 спасатели нашли место прорыва трубопровода и начали перекрывать газовую трассу с обеих сторон.

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