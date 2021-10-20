Кто стал в этом году «Другом бетона» по версии Союза бетона Эстонии?
Союз бетона Эстонии объявил «Другом бетона» 2021 года Таллиннскую городскую управу - за разностороннее использование бетона и расширение областей его использования.
Союз бетона Эстонии объявил «Другом бетона» 2021 года Таллиннскую городскую управу - за разностороннее использование бетона и расширение областей его использования.
В городе Таллинне уже в течение десятилетий умеют успешно использовать преимущества бетона, как самого распространенного на сегодняшний день строительного материала.
Если в советское время бетонные дома из крупных панелей помогли сотням тысяч людей получить жилье в Мустамяэ, Ласнамяэ и Ыйсмяэ, то и в наши дни новые многоквартирные дома строятся в основном из прочного и качественного бетона.
«И в последние годы Таллиннская городская управа выделяется компетентностью и дружелюбным отношением к бетону. Союз бетона это заметил, и присуждением титула «Друга бетона» мы хотим отметить со своей стороны вклад Таллиннской городской управы, в использование бетона как наиболее используемого отечественного материала», — добавил Леэтма.
Из строений последних лет в этом контексте стоит отметить:
- большинство новых школ, детских садов, социальных домов, центров здоровья;
- дорожный узел Юлемисте («Бетонное строение 2013 года»), Рейди-теэ, виадук и тоннели перекрестка Хааберсти;
- ледовый холл Тондираба из бетонных элементов («Бетонное строение 2014 года»), парк Тондираба;
- за последнее десятилетие в Таллинне построено множество прочных автобусных карманов из бетона;
- сооруженный в 2016 году в Ыйсмяэ испытательный отрезок бетонной дороги подтверждает возможности бетона как прочного материала в современном дорожном строительстве и т.д.
Лауреат почетного звания «Друг бетона 2021 года» был объявлен на Дне бетонной технологии, прошедшем в среду в Таллиннской высшей технической школе.
Уникальный приз «Другу бетона» для Таллиннской городской управы создал художник Юри Милдеберг.
В 2020 году «Другом бетона» Союза бетона Эстонии стал историк строительства Марис Мяндел, в 2019 году - предприниматель-строитель Майт Рыымусаар, в 2018 году - предприниматель-строитель Пеэп Роосманн.
«Друг бетона» - это почетное звание, которым Союз бетона Эстонии отмечает тех людей и организации, делающие ставку на бетон как наиболее часто используемый отечественный строительный материал в самых различных формах его проявления.