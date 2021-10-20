Кто стал в этом году «Другом бетона» по версии Союза бетона Эстонии?

В городе Таллинне уже в течение десятилетий умеют успешно использовать преимущества бетона, как самого распространенного на сегодняшний день строительного материала.

Председатель правления Союза бетона Имре Леэтма вручает приз Михаилу Кылварту. ФОТО: Союз бетона Эстонии.

Если в советское время бетонные дома из крупных панелей помогли сотням тысяч людей получить жилье в Мустамяэ, Ласнамяэ и Ыйсмяэ, то и в наши дни новые многоквартирные дома строятся в основном из прочного и качественного бетона.

«Без бетона современная городская среда просто немыслима. Так наши дома, сооружения, инфраструктура, городские улицы, парки и порты – все эти объекты нуждаются в бетоне», — сказал председатель правления Союза бетона Эстонии Имре Леэтма.

«И в последние годы Таллиннская городская управа выделяется компетентностью и дружелюбным отношением к бетону. Союз бетона это заметил, и присуждением титула «Друга бетона» мы хотим отметить со своей стороны вклад Таллиннской городской управы, в использование бетона как наиболее используемого отечественного материала», — добавил Леэтма.

Из строений последних лет в этом контексте стоит отметить: - большинство новых школ, детских садов, социальных домов, центров здоровья; - дорожный узел Юлемисте («Бетонное строение 2013 года»), Рейди-теэ, виадук и тоннели перекрестка Хааберсти; - ледовый холл Тондираба из бетонных элементов («Бетонное строение 2014 года»), парк Тондираба; - за последнее десятилетие в Таллинне построено множество прочных автобусных карманов из бетона; - сооруженный в 2016 году в Ыйсмяэ испытательный отрезок бетонной дороги подтверждает возможности бетона как прочного материала в современном дорожном строительстве и т.д.

Лауреат почетного звания «Друг бетона 2021 года» был объявлен на Дне бетонной технологии, прошедшем в среду в Таллиннской высшей технической школе.

Уникальный приз «Другу бетона» для Таллиннской городской управы создал художник Юри Милдеберг.

В 2020 году «Другом бетона» Союза бетона Эстонии стал историк строительства Марис Мяндел, в 2019 году - предприниматель-строитель Майт Рыымусаар, в 2018 году - предприниматель-строитель Пеэп Роосманн.