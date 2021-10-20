Фото ⟩ Кусочек рая на живописном эстонском острове ждет покупателя

Предложение включает в себя семь участков земли жилищного назначения, на одном из которых, носящем название Кукеметса, построены: великолепная новая деревянная ветряная мельница в голландском стиле, сауна-гостевой дом и эффектная летняя кухня из дерева и стекла.

ФОТО: KV.EE

Мельница трехэтажная. На первом - гостиная с кухонным уголком, на втором и третьем - комнаты отдыха. С верхнего этажа открывается вид с 360-градусным обзором!

ФОТО: KV.EE

Помимо Кукеметса, в предложение также входят участки Таммеметса, Мянниметса, Нылва, Хейна, Нурга и Оя.

ФОТО: KV.EE