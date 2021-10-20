Европарламент присудил Навальному премию Сахарова

«Российский оппозиционер Алексей Навальный - лауреат премии Сахарова 2021 года», - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии.

Позже это решение озвучили уже на заседании Европарламента.

«Алексей Навальный проявил отвагу в своих попытках возродить свободу выбора для россиян. На протяжении многих лет он боролся за права и свободы человека в своей стране», - заявили в Европарламенте и призвали Россию освободить оппозиционера.

Со своей стороны генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции заявил, что «приветствует решение присудить премию Алексею Навальному».

Премия им. Андрея Сахарова «За свободу мысли» присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире.