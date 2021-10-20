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Ночью могут быть перебои в работе Swedbank

Фото иллюстративное. ФОТО: Lugeja foto

В связи с плановыми работами по ИТ-обслуживанию, могут возникнуть сбои в работе электронных каналов Swedbank со среды на четверг, 21 октября.

Swedbank сообщил, что с 00.00 до 04.30 работа банковских карт, мобильного и интернет-банков и банкоматов может быть нарушена.

Банк приносит извинения за неудобства и рекомендует планировать использование банковских услуг таким образом, чтобы техническое обслуживание не мешало банковским операциям.

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