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В Эстонии наркобарона приговорили к 13 годам тюрьмы

Евгений Медуница (в центре). ФОТО: Mihkel Maripuu

Харьюский уездный суд в среду признал Евгения Медуницу виновным в организации международной торговли наркотиками и приговорил его к длительному сроку лишения свободы.

За руководство преступной группировкой и масштабную торговлю наркотиками суд приговорил Медуницу к 13 годам тюрьмы и взял его под стражу в зале суда, до сего времени Медуница находился под электронным надзором.

Вместе с Медуницей виновными были признаны и члены организованной им группировки, их суд приговорил к различным срокам лишения свободы — от условных сроков до реального лишения свободы сроком до 11 лет. Суд также конфисковал имущество осужденных на общую сумму почти в миллион евро.

Обвинительные приговоры получили члены группировки — Дмитрий Урицкий, Сергей Кузнецов, Сергей Николаев, Роман Веренич, Станислав Николаев, Кирилл Новиков, Сергей Матин, Инга Шемякина и Юлия Кивонен. Единственным полностью оправданным по данному делу остался Олег Голубов.

19 июня 2020 года Госсуд освободил обвинявшегося в организации международной торговли наркотиками Евгения Медуницу из-под стражи под электронный надзор.

Медуница находился под стражей с момента его ареста 14 декабря 2015 года, его дело было передано в суд 28 октября 2016 года.

Госсуд указал, что Медуница находился под стражей в ходе судебного разбирательства более трех с половиной лет и вместе с временем предварительного следствия его содержание под стражей превысило четыре с половиной года. «Даже с учетом специфики рассматриваемого уголовного дела это значительно долгий срок», - отметил Госсуд.

Вынесенное в марте 2020 года решение Таллиннского окружного суда о содержании Медуницы под стражей оспорили его адвокаты Кюллике Намм и Кристьян Туул.

Тогда же окружной суд постановил, что аргументы обвиняемых не были достаточными для отмены решения Харьюского уездного суда и перевода Медуницы из-под стражи под электронный надзор.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняла Медуницу в создании и управлении преступной организацией по незаконному обороту наркотиков.

Согласно обвинению, возглавляемая Медуницей группировка с 2012 по декабрь 2015 года провезла контрабандой в Россию большое количество гашиша, вероятно, доставленного из Марокко в Испанию.

Для транспортировки гашиша в Россию использовались различные маршруты, в том числе через Эстонию.

Обвинение отметило, что количество наркотиков, перевозимых за один раз, обычно составляло несколько сот килограммов, искусно спрятанных в роскошных автомобилях.

Согласно обвинению, группировка ввезла в Россию 2,3 тонны гашиша. Для перевозки наркотиков использовали дорогие автомобили - Audi, Mercedes и BMW.

Медуница и несколько предполагаемых членов его группировки были арестованы в Испании в декабре 2015 года и переданы Эстонии в феврале 2017 года.

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