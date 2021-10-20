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Левин: тех, кто не вакцинируется, надо начинать наказывать

Адик Левин. ФОТО: Sander Ilvest

Доктор медицинских наук, публицист Адик Левин сказал, что сейчас идет война с коронавирусом, во время войны должны быть законы войны.

Правительство пока не обсуждало введение чрезвычайной ситуации, но этот вопрос придется рассмотреть в случае, если в больницах Эстонии закроется плановое лечение, как в Латвии, заявил политик Юри Ратас. Комментируя тему дня для портала Stolitsa.ee, Адик Левин отметил, что он поддерживает дополнительные ограничения и считает, что в Латвии, где объявлен локдаун, поступили правильно:

«Я поддерживаю введенные ограничения. Я считаю, что у нас бесхарактерное государство.

Мы играем в демократию, мы разрешаем людям не делать вакцину, и при этом мы ничего не можем сделать. Для того, чтобы люди поняли, что надо вакцинироваться, следует ввести самые строгие меры. Государство должно применять власть в критических моментах. Сейчас идет война с коронавирусом, во время войны должны быть законы войны. Введенные меры — это полумеры. Я поддерживаю ограничения двумя руками.

Считаю, что тех, кто не вакцинируется, надо начинать наказывать. Не хочешь вакцинироваться? Оплачивай свое лечение при попадании в больницу самостоятельно! Хотя бы половину лечения.

Сейчас без строгих мер ничего не получится. И латыши молодцы, что применяют строгие ограничения».

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