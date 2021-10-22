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Прямая трансляция ⟩ Хоккейная лига Coolbet: Narva PSK - HC Panter

Хотя коронавирус и введенная в Латвии чрезвычайная ситуация внести некоторые коррективы в хоккейную лигу Coolbet, одна игра сегодня, 23 октября, все-таки состоится.

В чемпионате Эстонии по хоккею в субботу пройдет встреча между Narva PSK и HC Panter. Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию матча с комментариями на русском языке.

Игра состоится в приграничном городе и начнется в 16.30

Расписание матчей и турнирную таблицу можно посмотреть по данной ссылке.

Хоккейная лига Coolbet 2021/22 ФОТО: Eesti Hoki

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