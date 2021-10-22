Прямая трансляция ⟩ Хоккейная лига Coolbet: Narva PSK - HC Panter
Хотя коронавирус и введенная в Латвии чрезвычайная ситуация внести некоторые коррективы в хоккейную лигу Coolbet, одна игра сегодня, 23 октября, все-таки состоится.
Хотя коронавирус и введенная в Латвии чрезвычайная ситуация внести некоторые коррективы в хоккейную лигу Coolbet, одна игра сегодня, 23 октября, все-таки состоится.
В чемпионате Эстонии по хоккею в субботу пройдет встреча между Narva PSK и HC Panter. Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию матча с комментариями на русском языке.
Игра состоится в приграничном городе и начнется в 16.30
Расписание матчей и турнирную таблицу можно посмотреть по данной ссылке.