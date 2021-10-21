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Выбрать президента Союза лыжного спорта не удалось: Раудсепп не получил должной поддержки

Лыжи. Иллюстративное фото. ФОТО: Eero Vabamägi

Накануне в Таллинне прошел общий съезд Союза лыжного спорта Эстонии, главной задачей которого стали выборы президента и правления организации, пишет Rus.ERR.

Единственным кандидатом, пожелавшим возглавить союз, был бывший член сборной Эстонии по лыжным гонкам, экс-председатель Партии народного единства Паво Раудсепп, однако получить необходимую для избрания поддержку большинства делегатов он не сумел, сообщили в четверг «Новости спорта» на волне «Радио 4».

За Раудсеппа было подано 17 голосов, против - 22 при двух воздержавшихся, при этом было избрано новое и более многочисленное правление, а также внесены поправки в устав организации.

По словам генерального секретаря Союза лыжного спорта Тыну Сейла, поиски президента продолжатся на уровне клубов, правления и спонсоров.

Отсутствие большого числа желающих возглавить организацию он объяснил в том числе допинговыми скандалами, затронувшими лыжный спорт Эстонии.

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