Выбрать президента Союза лыжного спорта не удалось: Раудсепп не получил должной поддержки

Единственным кандидатом, пожелавшим возглавить союз, был бывший член сборной Эстонии по лыжным гонкам, экс-председатель Партии народного единства Паво Раудсепп, однако получить необходимую для избрания поддержку большинства делегатов он не сумел, сообщили в четверг «Новости спорта» на волне «Радио 4».

За Раудсеппа было подано 17 голосов, против - 22 при двух воздержавшихся, при этом было избрано новое и более многочисленное правление, а также внесены поправки в устав организации.

По словам генерального секретаря Союза лыжного спорта Тыну Сейла, поиски президента продолжатся на уровне клубов, правления и спонсоров.