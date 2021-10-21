Для бустерной дозы государство сделало исключение: через шесть месяцев после последнего укола ее могут получить только учителя и социальные работники, а также люди старше 65 лет. Однако те, кто занимается вакцинированием, не могут проверить входит ли пришедший к ним человек в одну из этих групп, пишет Postimees.

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С понедельника в Клинике Тартуского университета останавливается плановое стационарное лечение, поскольку дом забит ковидными больными, и при поступлении новых пациентов придется открывать дополнительные палаты. Мест нет и в расположенных неподалеку больницах.