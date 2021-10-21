Статистика коронавируса в Эстонии: 1506 зараженных и 441 госпитализированный

Среди новых заразившихся 974 человека не были вакцинированы, а 532 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 21 октября в больницах находится 441 пациент с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 313 человек, из которых 209 человек (66%) не были вакцинированы, у 104 человек (33%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 76 новых историй болезни. Скончались шесть человек с коронавирусом: 74-летняя женщина, 76-летняя женщина, 83-летний мужчина, 90-летняя женщина и 93-летняя женщина.

За сутки была введена 2461 доза вакцины, в общей сложности введено 1 407 092 дозы. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 55%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).