Решено ⟩ Правительство одобрило новые коронаограничения

Во-первых, правительство одобрило распоряжение, которое разрешает с понедельника принимать участие в деятельности, при которой обязательна проверка ковидных справок, только вакцинированным или перенесшим ковид совершеннолетним.

Доступ невакцинированным на контролируемые мероприятия ограничивается, поскольку для них существует очень высокий риск заражения, при том, что заразившись, они распространяют вирус в большей степени, чем люди, имеющие иммунную защиту; а также они рискуют перенести заболевание тяжелее и попасть в больницу. При этом уже сейчас нагрузка на больницы достигла критического уровня.

Изменение охватывает занятия спортом, тренировки, молодежную работу, деятельность и образование в кружках, дополнительное обучение и переобучение. Для дополнительного обучения и связанных с ним экзаменов сделано исключение, согласно которому, начавшие обучение, которое нужно для получения свидетельства, подтверждающее наличие квалификации, смогут его закончить. Исключение принято, поскольку в определенных случаях наличие имеющего срок действия квалификационного свидетельства необходимо для допуска к работе.

Люди, которые не вакцинировались и не болели, в дальнейшем не смогут участвовать в спортивных соревнованиях, а также спортивных любительских мероприятиях, ходить в общественные бани, спа, бассейны, водные центры, на конференции, в театры, в кино, на концерты и выставки, проводить время в точках общепита. Также они не попадут на общественные собрания, которые проходят в закрытых помещениях или на ограниченных территориях на улице.

В рабочих отношениях по-прежнему основанием для требования ходить на работу является анализ рисков работодателя.

Тем же распоряжением ужесточается контроль за ношением масок. В торговле и обслуживании следить за исполнением обязанности носить маски должны также поставщики услуги и продавцы, в чьем торговом зале или зале обслуживания находится человек. Обслуживать человека без маски нельзя. Для ограничения распространения вируса в таких помещениях нужно организовать рассеивание людей.

В дальнейшем требуется ношение защитной маски, которую нельзя заменить закрывающими рот и нос шарфом, воротником или чем-то иным. Доминирующий дельта-штамм вируса значительно более заразен, чем штаммы, распространявшиеся в начале пандемии, и что-то еще вместо маски уже не помогает защититься от заражения. Крайне рекомендовано использование медицинской маски или сравнимой с ней маски, поскольку их использование весьма эффективно предотвращает передачу дельта-штамма по воздуху. Люди, которые не могут носить маски по состоянию здоровья, должны доказать это соответствующей справкой от врача.

При очень высоком распространении коронавируса ношение защитной маски крайне рекомендовано как вакцинированным, так и переболевшим людям, а также детям от 12 лет на контролируемых мероприятиях, например, в театре, кино, на концертах.

Новые меры действуют как минимум до 10 января 2022 года.

Во-вторых, правительство одобрило изменение порядка самоизоляции и тестирования в школах и образовании по интересам, чтобы лучше разрушать цепочки передачи вируса среди учеников.

Обновленный порядок касается учеников всех общеобразовательных и профессиональных учебных заведений, которые не вакцинированы и не болели ковидом. Порядок предусматривает, что в случае близкого контакта, произошедшего в школе, сразу после получения информации об этом нужно остаться дома и не раньше, чем через четыре дня после контакта сдать PCR-тест. Сделать тест нужно в общественном месте тестирования. Если результат окажется отрицательным, ученик можно продолжить ходить в школу и в кружки. Ходить в другие контролируемые места, как кино, театр, концерт, музей, спа, кафе, запрещено в течение десяти дней после контакта. При появлении симптомов нужно остаться дома.