В начале этого года Трамп запустил вебсайт From the Desk of Donald J Trump («С рабочего стола Дональда Трампа»), о котором говорил как о блоге. Спустя месяц после запуска сайт перестал работать. Старший советник экс-президента Джейсон Миллер тогда заявил, что сайт - «лишь дополнение к более широким планам».