Трамп утверждает, что таким образом борется с тиранией крупнейших технологических компаний. ФОТО: Getty Images

Дональд Трамп заявил, что запускает собственную социальную сеть под названием TRUTH Social (что можно перевести как «социальная правда» или «соцсеть правды»). Она будет принадлежать компании Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG).

Экс-президент, забаненный в ведущих соцсетях после того, как его сторонники в январе захватили здание Конгресса в Вашингтоне, утверждает, что таким образом борется с тиранией крупнейших технологических компаний. Их он обвиняет в цензуре и замалчивании мнения оппозиции в США.

«Мы живем в мире, где "Талибан" (террористическая организация, запрещенная во многих странах, в том числе в России - Би-би-си) широко представлен в "Твиттере" - и в то же время вашего любимого американского президента лишили голоса [в соцсетях]», - написал Трамп.

Предполагается, что TRUTH Social начнет работать уже в ноябре, однако на первых этапах зарегистрироваться в ней можно будет только по приглашению.

В начале 2022 года сеть должна заработать полноценно, утверждают в TMTG. Компания заявила также о намерении запустить платный (подписной) сервис стриминга видео.

В начале этого года Трамп запустил вебсайт From the Desk of Donald J Trump («С рабочего стола Дональда Трампа»), о котором говорил как о блоге. Спустя месяц после запуска сайт перестал работать. Старший советник экс-президента Джейсон Миллер тогда заявил, что сайт - «лишь дополнение к более широким планам».

Нового «Фейсбука» не получится

Как отмечает корреспондент Би-би-си по вопросам технологий в Северной Америке Джеймс Клейтон, команда Трампа пытается создать впечатление важного события, но пока нет никаких свидетельств тому, что новая компания располагает работающей платформой. Новый сайт - лишь страница, свидетельствующая о его регистрации.

Если экс-президент США хочет создать соцсеть, соперничающую с «Твиттером» или «Фейсбуком», это у него не получится. Очевидно, что его TRUTH Social чересчур политизированна, она вряд ли станет платформой, где можно свободно обмениваться самыми разными идеями, как в «Твиттере», или местом для аккаунтов всей семьи, как «Фейсбук».

Чем TRUTH Social способна стать, так это более успешной версией других так называемых платформ «свободы высказывания» - таких, как Parler или Gab.