В квартире в Ласнамяэ загорелся электросамокат

В среду, 20 октября в 09:30 в Центр тревоги поступил звонок, что в столичном районе Ласнамяэ в одной из квартир загорелся электросамокат.

Звонивший попробовал сам потушить пожар водой, однако электросамокат продолжал возгораться. К тому моменту, когда прибыла команда спасателей, владелец электросамоката так и не смог ликвидировать пожар, спасатели сняли с самоката проблемный аккумулятор и проветрили комнаты.