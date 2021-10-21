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  • В квартире в Ласнамяэ загорелся электросамокат

В квартире в Ласнамяэ загорелся электросамокат

Электросамокат. ФОТО: Kristjan Teedema

В одной из квартир многоквартирных домов Ласнамяэ загорелся самокат. 

В среду, 20 октября в 09:30 в Центр тревоги поступил звонок, что в столичном районе Ласнамяэ в одной из квартир загорелся электросамокат.

Звонивший попробовал сам потушить пожар водой, однако электросамокат продолжал возгораться. К тому моменту, когда прибыла команда спасателей, владелец электросамоката так и не смог ликвидировать пожар, спасатели сняли с самоката проблемный аккумулятор и проветрили комнаты. 

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