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Сборная Эстонии по футболу поднялась на 105-е место в рейтинге ФИФА

Эстонские футболисты. ФОТО: Raul Mee

Сборная Эстонии по футболу улучшила свои позиции в обновленном рейтинге ФИФА, пишет Rus.ERR.

В опубликованном в четверг, 21 октября, рейтинге эстонские футболисты переместились со 111-й на 105-ю строчку.

Сборная Эстонии по-прежнему находится выше национальных команд других стран Балтии: Литва занимает 135-е, а Латвия - 136-е место. За месяц Литва поднялась на два места, Латвия опустилась на одну строчку.

Первую строчку в рейтинге сохранила за собой сборная Бельгии, второй осталась команда Бразилии, а на третью место с четвертого поднялась Франция.

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