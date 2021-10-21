Сборная Эстонии по футболу поднялась на 105-е место в рейтинге ФИФА

В опубликованном в четверг, 21 октября, рейтинге эстонские футболисты переместились со 111-й на 105-ю строчку.

Сборная Эстонии по-прежнему находится выше национальных команд других стран Балтии: Литва занимает 135-е, а Латвия - 136-е место. За месяц Литва поднялась на два места, Латвия опустилась на одну строчку.