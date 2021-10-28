Прогулка с собакой заставляет взглянуть на городскую среду другими глазами: оказывается, повсюду нас поджидают ограничения, на которые без четвероногого друга на поводке мы зачастую не обращаем внимания. На входах в магазины и некоторые торговые центры мы видим запрещающие знаки, даже в парке Кадриорг существует множество отдельных зон, по которым с хвостатым не пройдешься... Но расстраиваться не стоит: европейские dog-friendly (с англ. -дружеские по отношению к собакам) традиции постепенно становятся новой нормой и в Эстонии.

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В 90-е никому и в голову не пришло бы посетить ресторан с собакой. Распространенные в те времена овчарки, стаффорды и ротвейлеры не вписывались ни в интерьер, ни в рамки этикета. Посещать места общепита с собаками было просто не принято. Возможно, так бы оно и оставалось, если бы собаки мелких пород в начале 2000-х вновь не обрели популярность.