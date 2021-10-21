Майлис Репс могут лишить депутатской неприкосновенности уже 26 октября

В ноябре прошлого года стало известно, что занимавшая в тот момент пост министра образования Майлис Репс злоупотребляла министерским имуществом, а ее день рождения в ресторане Mon Repos был оплачен из средств налогоплательщиков. В итоге центристке пришлось уйти в отставку, против нее было возбуждено уголовное дело.