Майлис Репс могут лишить депутатской неприкосновенности уже 26 октября
Канцлер юстиции Юлле Мадизе намерена 26 октября выступить перед Рийгикогу с докладом о лишении центристки Майлис Репс депутатской неприкосновенности.
Канцлер юстиции Юлле Мадизе намерена 26 октября выступить перед Рийгикогу с докладом о лишении центристки Майлис Репс депутатской неприкосновенности.
Об этом говорится в письме, которое в четверг Юлле Мадизе направила спикеру Рийгикогу Юри Ратасу, пишет Rus.ERR.
В ноябре прошлого года стало известно, что занимавшая в тот момент пост министра образования Майлис Репс злоупотребляла министерским имуществом, а ее день рождения в ресторане Mon Repos был оплачен из средств налогоплательщиков. В итоге центристке пришлось уйти в отставку, против нее было возбуждено уголовное дело.
Чтобы суд мог приступить к слушаниям, Майлис Репс необходимо лишить депутатской неприкосновенности: решение о том, лишать ее иммунитета или нет, должен принять парламент большинством голосов.