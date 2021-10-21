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  • Эстония
  • Майлис Репс могут лишить депутатской неприкосновенности уже 26 октября

Майлис Репс могут лишить депутатской неприкосновенности уже 26 октября

Майлис Репс. ФОТО: Sander Ilvest

Канцлер юстиции Юлле Мадизе намерена 26 октября выступить перед Рийгикогу с докладом о лишении центристки Майлис Репс депутатской неприкосновенности.

Об этом говорится в письме, которое в четверг Юлле Мадизе направила спикеру Рийгикогу Юри Ратасу, пишет Rus.ERR.

В ноябре прошлого года стало известно, что занимавшая в тот момент пост министра образования Майлис Репс злоупотребляла министерским имуществом, а ее день рождения в ресторане Mon Repos был оплачен из средств налогоплательщиков. В итоге центристке пришлось уйти в отставку, против нее было возбуждено уголовное дело.

Чтобы суд мог приступить к слушаниям, Майлис Репс необходимо лишить депутатской неприкосновенности: решение о том, лишать ее иммунитета или нет, должен принять парламент большинством голосов.

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