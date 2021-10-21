Галерея ⟩ Ощущение конца света: единственная университетская больница Эстонии работает в аварийном режиме

Руководитель пяти клинических направлений больницы Яан Сютть сказал, что нельзя заставить людей работать сверхурочно.

«Я по себе знаю, каково это — работать по 300 часов в месяц. Но другого пути сейчас нет, — сказал он. — Дополнительное напряжение вызвано тем, что и врачи, и медсестры вынуждены выполнять не ту работу, что обычно, в которой они не чувствуют себя так уверенно».

Сложно приходится и коллегам из других областей медицины. Особенно, когда их просят покинуть отделение, чтобы освободить место для пациентов с коронавирусом. «Каждый врач знает своих пациентов. Очень неприятно говорить кому-то, что запланированные для него обследования или лечение нужно снова отложить», - говорит доктор Сютть.

Заведующий лечебной частью клиники Тартуского университета Андрес Котсар подтвердил, что вчерашнее объявление о прекращении планового стационарного лечения в клинике нужно понимать буквально.

Доктор Андрес Котсар. ФОТО: Sille Annuk

Все запланированные операции, процедуры, обследования отменяются с понедельника, 25 октября. В том числе в отраслях заболеваний внутренних органов, кардиологии, пульмонологии, неврологии и хирургии. Будет продолжаться только амбулаторное лечение, дневная хирургия и неотложная помощь.

На вопрос, что сейчас дается сложнее всего, доктор Керли Вильяр ответила, что нет поддержки со стороны общества.

Старшая медсестра второго отделения интенсивной терапии клиники Лийзи Пыльдотс вчера вечером показала журналистам свое отделение. Там больше не нужно одеваться в защитные костюмы, похожие на скафандры, или натягивать три пары перчаток. Коронавирус изучен гораздо больше. Важнее всего — носить респиратор и защитные очки, дезинфицировать руки и соблюдать дистанцию.

Только одна из девяти коек в большом зале этого отделения вчера вечером была свободна. Еще одна койка могла бы быть свободна, поскольку один пациент был переведен в обычное отделение, но скорая помощь привезла нового пациента с коронавирусом в тяжелом состоянии.

Во втором интенсивном отделении свободна только одна койка. ФОТО: Sille Annuk

Пятеро из восьми пациентов находились на контролируемом дыхании. Кто-то лежал на боку, кто-то на животе. Один пациент был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Семь из восьми пациентов не вакцинированы. В зале пять медсестер, два врача и три сиделки. В отделении три изолятора, и в каждом из них находился пациент.

В ночь на сегодня состояние одного пациента, который до этого мог дышать самостоятельно, ухудшилось. Сейчас он тоже под наркозом и с дыхательным аппаратом. Самому младшему из описанных выше пациентов нет и тридцати.

Если замену не найти, приходится заменять самому

Как старшая медсестра отделения интенсивной терапии, Лийзи Пыльдотс должна следить за тем, чтобы персонала хватало. Если один из сотрудников выходит из строя, необходимо найти ему замену. Если найти не получается, приходится заменять самой. В октябре у нее выдался такой рабочий период, что в воскресенье она была на дежурстве, потом целую неделю работала старшей сестрой, а в ночь с пятницы на субботу вновь заступила на дежурство.

Лийзи Пыльдотс. ФОТО: Sille Annuk

«Если бы у меня была соломинка, чтобы уменьшить нагрузку на людей, я бы ухватилась за нее, но у меня ее нет», - сказал он.

Доктор Керли Вильяр, председатель Союза тартуских врачей, обычно работает анестезиологом в отделении кардиохирургии, ее задача — ввести наркоз пациенту, которому собираются провести операцию на сердце. Она также является одним из врачей, которые при необходимости подключают пациента к аппарату экстракорпорального кровообращения, когда венозная кровь обогащается кислородом вне тела и возвращается в организм по трубкам. Буквально вчера к такому аппарату подключили следующего пациента с Covid-19.

На вопрос, что сейчас дается сложнее всего, доктор Керли Вильяр ответила, что нет поддержки со стороны общества.

«Мы хотели бы ощущать, что мы все вместе в этой пандемии и что все мы понимаем, что нужно постараться, чтобы выбраться из нее, — сказала она. — И, как врачи, мы каждый день видим, что вакцинация действительно помогает. У вакцинированных людей вероятность госпитализации значительно ниже. Пожалуйста, сделайте прививку!»

Ситуация в Тарту. ФОТО: tervis.postimees.ee