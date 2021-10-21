Галерея ⟩ Ощущение конца света: единственная университетская больница Эстонии работает в аварийном режиме
Вчера утром тартуские врачи разослали обращение к общественности, в котором они сделали то, что обычно не делают, — описали свою повседневную жизнь. Люди работают на гране своих возможностей. Выходя на дежурство, они знают, что останутся сверхурочно. Здоровье некоторых коллег подорвалось от напряжения, а с имеющимся персоналом уже невозможно предложить пациента больше, чем есть на данный момент, пишет Postimees.