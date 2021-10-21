Москва. ФОТО: Artyom Geodakyan/TASS

Власти Москвы объявили локдаун с 28 октября по 7 ноября, в столице будут закрыты кафе, непродовольственные магазины, фитнес-клубы, салоны красоты, кинотеатры. Аналогичные меры вводятся в Московской области.

«Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом», - говорится в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина.

В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Высшие учебные заведения смогут работать только в дистанционном формате.

Согласно заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, закрытыми будут оставаться торговые центры, кинотеатры, зоопарки, спортзалы и салоны красоты. Рестораны смогут работать только на вынос или доставку.

Театры и музеи смогут принимать посетителей только по QR-кодам при условии заполняемости помещений не более 50%.

В Москве в четверг было зарегистрировано 7897 новых случаев заболевания коронавирусом, накануне их число составило 5847.

Ранее президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями и отметил, что они могут продлятся по решению региональных властей.

Что будет после окончания локдауна

Собянин также объявил, что с 8 ноября в Москве заблокируют социальные карты невакцинированных людей старше 60 лет. Разблокировать их они смогут после вакцинации. Тех, кто за последние шесть месяцев переболел коронавирусом, это ограничение не коснется.

Театры и музеи смогут продолжить работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений.

Проведение мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек будет возможно также только с использованием QR-кодов.

Новые антирекорды и новый штамм

Очередной всплеск заболеваемости коронавирусом начался в России в конце сентября. За последний месяц число новых случаев заражений увеличилось на 70%. В стране практически ежедневно фиксируют рекордное число новых случаев заражений за сутки и максимальную суточную смертность.

В среду число новых случаев заражения Covid-19 в России составило 36 339 (на 2,2 тысячи больше, чем накануне, когда был установлен предыдущий рекорд.

Смертность от ковида в четверг также обновила максимум - за сутки умерли 1036 человек, заразившихся коронавирусом. Власти объясняют высокую ковидную смертность крайне низкими темпами прививочной кампании.

Доля привитых ФОТО: BBC

В России начали выявлять случаи заболевания новым штаммом коронавируса AY.4.2, изначально обнаруженном в Британии в июле этого года.

«Да, вариант AY.4.2 линии "дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2», - сказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Хафизов сообщил, что эта разновидность обладает несколько большей заразностью (на 10-15%) в сравнении со штаммом «дельта», ответвлением которого является. «Появление изначальной версии «дельта» уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости», - сказал он.

Ранее директор института генетики при Университетском колледже Лондона Франсуа Баллу давал похожую оценку: «Потенциально это слегка более заразный штамм. Но его даже не сравнить с тем, как вели себя штаммы "альфа" и "дельта", которые были на 50-60 процентов более заразными. Этот вариант может быть более заразным максимум на 10%». «Хорошо, что мы в курсе и ведем наблюдения, но это не что-то катастрофическое, как раньше», - добавил он.

По словам молекулярного биолога Ирины Якутенко, внимание прессы к мутациям этого штамма «не очень ясно», так как «они многократно появлялись в других линиях коронавируса, которые с тех пор благополучно вымерли». «Да, наложившись на те изменения, которых в старых версиях SARS-CoV-2 не было, эти мутации могут придать вирусу какие-то новые свойства, но пока таковых не видно», - пишет она в своем телеграм-канале.

По ее словам, хотя в последнее время частота выявлений AY.4.2 немного подросла (около 6% новых случаев в Британии), «это и близко не похоже на взрывной рост частоты, наблюдавшийся для "альфы" или "дельты"».

ВОЗ возобновила рассмотрение «Спутника»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) возобновила ранее приостановленную процедуру преквалификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» для экстренного применения.

«Процесс возобновлен, ожидается завершение возобновленного процесса заявки и корректирующие и предупреждающие действия к последней проверке», - говорится в реестре организации по статусу одобрения вакцин для профилактики Covid-19.

Точная дата завершения этих процессов будет известна, когда закончится прием документов и завершатся все проверки, говорится в реестре.

По словам главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, РФПИ ожидает, что «Спутник» будет одобрен ВОЗ в ближайшие пару месяцев.

Глава минздрава Михаил Мурашко 1 октября провел в Женеве встречу с генеральным директором ВОЗ Тедросом Аданомом Гебрейесусом. На брифинге для журналистов 2 октября министр заявил, что все барьеры, препятствовавшие регистрации "Спутника" в ВОЗ, устранены.

Одобрение «Спутника» для экстренного использования ВОЗ не означает автоматически, что вакцинированные им россияне смогут въезжать в страны Западной Европы и США, для этого необходимо, чтобы другие государства также признали выданные Россией сертификаты о вакцинации.

Посол ЕС в России Маркус Эдерер в начале месяца объяснял, что для взаимного признания Covid-сертификатов не обязательно дожидаться одобрения российской вакцины «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения. Как Эдерер отметил в интервью РБК, решения о взаимном признании сертификатов уже приняты в отношении 16 стран, в том числе для Израиля и Турции.