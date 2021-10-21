Картина дня: ковидный антирекорд, шантаж президентов и разрыв договоров с продавцами электроэнергии

Гражданка Латвии обвиняет эстонского таможенника в вымогательстве взятки

Гражданка Латвии, пересекавшая погранпункт Лухамаа, уверена, что эстонский таможенник пытался получить от нее взятку. Налогово-таможенный департамент отрицает обвинения. Читать далее…

Четыре универсальных вселенских права человека

Спектакль Театра Наций «Иранская конференция» на «Золотой Маске в Эстонии». Пока публика заполняет зал, на экране в глубине сцены бесконечно повторяется, в английском оригинале и русском переводе, отрывок из «Гамлета»; встреча принца с Розенкранцем и Гильденстерном. Читать далее…

Лутсар — Каллас и Аабу: ограничения вводит все-таки правительство, а не научный совет

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) и министр административного управления Яак Ааб (Центристская партия) рассказали Postimees, что на минувшей неделе консультирующий правительство научный совет не предложил им ни одной меры по борьбе с коронавирусом. Однако в прошлую среду Postimees писал о новых предложениях научного совета. Читать далее…

Бустерная доза на основе доверия

Для бустерной дозы государство сделало исключение: через шесть месяцев после последнего укола ее могут получить только учителя и социальные работники, а также люди старше 65 лет. Однако те, кто занимается вакцинированием, не могут проверить входит ли пришедший к ним человек в одну из этих групп. Читать далее…

Статистика коронавируса в Эстонии: 1506 зараженных и 441 госпитализированный

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8804 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1506. Шестеро скончались. Читать далее…

Решено 〉 Правительство одобрило новые коронаограничения

Сегодня правительство одобрило два решения, чем узаконило принятые во вторник новые распоряжения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Читать далее…

EKRE представила законопроект об отмене вводимых правительством ограничений

Оппозиционная Эстонская консервативная народная партия (EKRE) представила в Рийгикогу законопроект, предусматривающий отмену вводимых правительством ограничений в связи с коронавирусом. Читать далее…

Министр Кийк: шарфы и воротники больше неприемлемы. Только маски!

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр государственного управления Яак Ааб, замещающий премьер-министра, министр юстиции Марис Лаури, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и министр социальной защиты Сигне Рийсало. Премьер-министр Кая Каллас находится в Брюсселе на Верховном совете Европы. Читать далее…

Правительство хочет отвязать размер алиментов от минимальной зарплаты

Правительство одобрило подготовленный Министерством юстиции законопроект, согласно которому минимальную ставку алиментов планируется отвязать от минимальной заработной платы и заменить ее формулой, учитывающей фактические расходы на ребенка. В последние годы выплата алиментов для многих родителей оказалась трудновыполнимой именно из-за быстрого повышения минимальной заработной платы. Читать далее…

Продавцы электроэнергии начали разрывать договоры с фиксированной ценой