Чт, 21.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: ковидный антирекорд, шантаж президентов и разрыв договоров с продавцами электроэнергии

Картина дня: ковидный антирекорд, шантаж президентов и разрыв договоров с продавцами электроэнергии

Керсти Кальюлайд и Алар Карис. ФОТО: Mihkel Maripuu

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 октября.

Гражданка Латвии обвиняет эстонского таможенника в вымогательстве взятки

Гражданка Латвии, пересекавшая погранпункт Лухамаа, уверена, что эстонский таможенник пытался получить от нее взятку. Налогово-таможенный департамент отрицает обвинения. Читать далее…

Четыре универсальных вселенских права человека

Спектакль Театра Наций «Иранская конференция» на «Золотой Маске в Эстонии». Пока публика заполняет зал, на экране в глубине сцены бесконечно повторяется, в английском оригинале и русском переводе, отрывок из «Гамлета»; встреча принца с Розенкранцем и Гильденстерном. Читать далее…

Лутсар — Каллас и Аабу: ограничения вводит все-таки правительство, а не научный совет

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) и министр административного управления Яак Ааб (Центристская партия) рассказали Postimees, что на минувшей неделе консультирующий правительство научный совет не предложил им ни одной меры по борьбе с коронавирусом. Однако в прошлую среду Postimees писал о новых предложениях научного совета. Читать далее…

Бустерная доза на основе доверия

Для бустерной дозы государство сделало исключение: через шесть месяцев после последнего укола ее могут получить только учителя и социальные работники, а также люди старше 65 лет. Однако те, кто занимается вакцинированием, не могут проверить входит ли пришедший к ним человек в одну из этих групп. Читать далее…

Статистика коронавируса в Эстонии: 1506 зараженных и 441 госпитализированный

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8804 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1506. Шестеро скончались. Читать далее…

Решено 〉 Правительство одобрило новые коронаограничения

Сегодня правительство одобрило два решения, чем узаконило принятые во вторник новые распоряжения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Читать далее…

EKRE представила законопроект об отмене вводимых правительством ограничений

Оппозиционная Эстонская консервативная народная партия (EKRE) представила в Рийгикогу законопроект, предусматривающий отмену вводимых правительством ограничений в связи с коронавирусом. Читать далее…

Министр Кийк: шарфы и воротники больше неприемлемы. Только маски!

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр государственного управления Яак Ааб, замещающий премьер-министра, министр юстиции Марис Лаури, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и министр социальной защиты Сигне Рийсало. Премьер-министр Кая Каллас находится в Брюсселе на Верховном совете Европы. Читать далее…

Правительство хочет отвязать размер алиментов от минимальной зарплаты

Правительство одобрило подготовленный Министерством юстиции законопроект, согласно которому минимальную ставку алиментов планируется отвязать от минимальной заработной платы и заменить ее формулой, учитывающей фактические расходы на ребенка. В последние годы выплата алиментов для многих родителей оказалась трудновыполнимой именно из-за быстрого повышения минимальной заработной платы. Читать далее…

Продавцы электроэнергии начали разрывать договоры с фиксированной ценой

Некоторые продавцы электроэнергии начали разрывать ранее заключенные с крупными клиентами договоры с фиксированной ценой и перезаключать их по более высоким тарифам. Для некоторых предприятий это стало неприятной неожиданностью, поскольку они не знали, что продавец может в одностороннем порядке отказаться от фиксированной цены, если такая возможность предусмотрена в договоре. Читать далее…

Эстонский бизнесмен пытался шантажировать двух президентов

«Являюсь владельцем домена kerstikaljulaid.ee. Подумал, что, может быть, госпожа президент заинтересована в приобретении этого домена. В этом случае домен оказался бы в надежных руках, и неправомерное использование домена в будущем было бы исключено». Такое письмо в 2017 году получила Канцелярия президента республики от одного жителя Эстонии. Сотрудники канцелярии вступили с ним в разговор. Читать далее…

Мать, дочь которой покончила с собой из-за травли: все началось с невинного видео

Прошлым летом лишила себя жизни 19-летняя Хелдин Ноол, которую на протяжении многих лет дразнили из-за опубликованного в детстве в YouTube видео. Ее мать, Ирма Ноол, рассказала в передаче Esse, как издевательства повлияли на дочь и что можно было сделать по-другому. Читать далее…

Перебравшаяся в Эстонию соратница Навального объявлена в России в розыск

Соратница российского оппозиционера Алексея Навального и экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией, признанного экстремистской организацией и запрещенного в России, Любовь Соболь объявлена в розыск Министерством внутренних дел РФ. Имя 34-летней Соболь появилось в списке разыскиваемых на сайте министерства в среду вечером. Читать далее...

Отношения с восточным соседом мешают Эстонской железной дороге «снять сливки» с кризиса

Как утверждают финские СМИ, железная дорога спасет скандинавам Рождество. О панике по поводу того, что глобальный кризис поставок испортит Рождество, было много разговоров, но финны вместе с китайцами нашли в лице железнодорожных перевозок решение, которое позволит вовремя доставить подарки детям из стран Балтийского региона. Читать далее...

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back