Картина дня: ковидный антирекорд, шантаж президентов и разрыв договоров с продавцами электроэнергии
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 21 октября.
Гражданка Латвии, пересекавшая погранпункт Лухамаа, уверена, что эстонский таможенник пытался получить от нее взятку. Налогово-таможенный департамент отрицает обвинения. Читать далее…
Спектакль Театра Наций «Иранская конференция» на «Золотой Маске в Эстонии». Пока публика заполняет зал, на экране в глубине сцены бесконечно повторяется, в английском оригинале и русском переводе, отрывок из «Гамлета»; встреча принца с Розенкранцем и Гильденстерном. Читать далее…
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) и министр административного управления Яак Ааб (Центристская партия) рассказали Postimees, что на минувшей неделе консультирующий правительство научный совет не предложил им ни одной меры по борьбе с коронавирусом. Однако в прошлую среду Postimees писал о новых предложениях научного совета. Читать далее…
Для бустерной дозы государство сделало исключение: через шесть месяцев после последнего укола ее могут получить только учителя и социальные работники, а также люди старше 65 лет. Однако те, кто занимается вакцинированием, не могут проверить входит ли пришедший к ним человек в одну из этих групп. Читать далее…
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8804 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1506. Шестеро скончались. Читать далее…
Сегодня правительство одобрило два решения, чем узаконило принятые во вторник новые распоряжения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Читать далее…
Оппозиционная Эстонская консервативная народная партия (EKRE) представила в Рийгикогу законопроект, предусматривающий отмену вводимых правительством ограничений в связи с коронавирусом. Читать далее…
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр государственного управления Яак Ааб, замещающий премьер-министра, министр юстиции Марис Лаури, министр здравоохранения и труда Танель Кийк и министр социальной защиты Сигне Рийсало. Премьер-министр Кая Каллас находится в Брюсселе на Верховном совете Европы. Читать далее…
Правительство одобрило подготовленный Министерством юстиции законопроект, согласно которому минимальную ставку алиментов планируется отвязать от минимальной заработной платы и заменить ее формулой, учитывающей фактические расходы на ребенка. В последние годы выплата алиментов для многих родителей оказалась трудновыполнимой именно из-за быстрого повышения минимальной заработной платы. Читать далее…
Некоторые продавцы электроэнергии начали разрывать ранее заключенные с крупными клиентами договоры с фиксированной ценой и перезаключать их по более высоким тарифам. Для некоторых предприятий это стало неприятной неожиданностью, поскольку они не знали, что продавец может в одностороннем порядке отказаться от фиксированной цены, если такая возможность предусмотрена в договоре. Читать далее…
«Являюсь владельцем домена kerstikaljulaid.ee. Подумал, что, может быть, госпожа президент заинтересована в приобретении этого домена. В этом случае домен оказался бы в надежных руках, и неправомерное использование домена в будущем было бы исключено». Такое письмо в 2017 году получила Канцелярия президента республики от одного жителя Эстонии. Сотрудники канцелярии вступили с ним в разговор. Читать далее…
Прошлым летом лишила себя жизни 19-летняя Хелдин Ноол, которую на протяжении многих лет дразнили из-за опубликованного в детстве в YouTube видео. Ее мать, Ирма Ноол, рассказала в передаче Esse, как издевательства повлияли на дочь и что можно было сделать по-другому. Читать далее…
Соратница российского оппозиционера Алексея Навального и экс-юрист Фонда борьбы с коррупцией, признанного экстремистской организацией и запрещенного в России, Любовь Соболь объявлена в розыск Министерством внутренних дел РФ. Имя 34-летней Соболь появилось в списке разыскиваемых на сайте министерства в среду вечером. Читать далее...
Как утверждают финские СМИ, железная дорога спасет скандинавам Рождество. О панике по поводу того, что глобальный кризис поставок испортит Рождество, было много разговоров, но финны вместе с китайцами нашли в лице железнодорожных перевозок решение, которое позволит вовремя доставить подарки детям из стран Балтийского региона. Читать далее...