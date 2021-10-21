График ⟩ В Пярнуской больнице находится рекордное число коронапациентов

Самому молодому пациенту с коронавирусом в местной больнице три года, а самому старшему - 92 года. 14 из нуждающихся в стационарном лечении были вакцинированы. В течение суток 90-летняя женщина, инфицированная коронавирусом, скончалась в Пярнуской больнице.

В последний день в Пярнумаа было проанализировано 667 тестов на коронавирусом, из которых 161, или 24 процента, были первично положительными.

Показатель заболеваемости за последние 14 дней на 100 000 жителей Пярну сейчас составляет 2050, что является самым высоким показателем в уездах.

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8804 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1506. Среди новых заразившихся 974 человека не были вакцинированы, а 532 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 21 октября в больницах находится 441 пациент с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 313 человек, из которых 209 человек (66%) не были вакцинированы, у 104 человек (33%) курс вакцинации завершен.