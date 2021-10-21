Передозировка гламура: неожиданные детали интерьера съемной квартиры смутили даже маклеров

Съемная квартира в городе Лидс на севере Англии на первый взгляд выглядит как любая другая. Однако, рассматривая фотографии объекта более внимательно, можно предположить, что собственнику либо есть что скрывать, либо он пытается что-то доказать новому квартиросъемщику. А именно, на десяти фотографий из тринадцати в кадре красуются фирменные бумажные пакеты известных люксовых брендов.