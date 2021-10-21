Передозировка гламура: неожиданные детали интерьера съемной квартиры смутили даже маклеров
О чем думал хозяин съемной квартиры, украшая ее подобным образом, попытался разобраться Kodustiil.
О чем думал хозяин съемной квартиры, украшая ее подобным образом, попытался разобраться Kodustiil.
Съемная квартира в городе Лидс на севере Англии на первый взгляд выглядит как любая другая. Однако, рассматривая фотографии объекта более внимательно, можно предположить, что собственнику либо есть что скрывать, либо он пытается что-то доказать новому квартиросъемщику. А именно, на десяти фотографий из тринадцати в кадре красуются фирменные бумажные пакеты известных люксовых брендов.
Фирменные картонные пакеты Gucci, Flannels, Selfridges и Chanel разложены в гостиной, ванной, спальне и даже туалете. Еще более странно – обилие тканевых пакетов, которые обычно используются для хранения дизайнерских сумочек или обуви, в ванной комнате.
Необычные детали интерьера удивили даже представителей бюро недвижимости M.R. Denton Properties, пишет Daily Mail. За недавно отремонтированную студию запрашивают 373 фунта (442 евро) в месяц.
Фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ!
Strange images show the studio flat, in Crossgates, Leeds adorned with bags from Gucci, Chanel and Selfridges.https://t.co/eOHKJvSdre— deadlinenews (@deadlinenews) October 20, 2021