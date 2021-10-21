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В Уссурийске приговорили к трем месяцам колонии актрису Ларису Кривоносову, спародировавшую представителя МВД Ирину Волк. Актриса сыграла в юмористических видео о вымышленном депутате Виталии Наливкине. Как говорили в полиции, она неоднократно судима и ранее игнорировала наложенные на нее судом ограничения.

Актрису Ларису Кривоносову, спародировавшую представителя МВД Ирину Волк, приговорили к трем месяцам в исправительной колонии общего режима. Она сыграла в юмористических видео о вымышленном депутате Виталии Наливкине. Сообщается, что она неоднократно была судима и ранее игнорировала наложенные на нее судом ограничения.

В ролике "Виталий Наливкин предотвратил теракт" от 22 сентября, опубликованном на канале BARAKuda в YouTube, актриса от имени "официального представителя Уссурийского района" Марины Вольф рассказала о найденной на остановке сумке с морковью. Ролик напоминал пресс-релизы МВД, на которых выступает официальный представитель ведомства Ирина Волк.

На сайте Уссурийского районного суда указано, что заседание по делу в отношении Ларисы Кривоносовой прошло во вторник 19 октября. Там не опубликовали решение судьи. На следующий день в ОМВД России по Уссурийску сообщили о приговоре "неоднократно судимой 43-летней местной жительнице, обвиняемой в уклонении от административного надзора".

Там заявили, что в апреле 2017 года женщина условно-досрочно освободилась из исправительного учреждения Хабаровского края, где отбывала наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В августе 2020 года в отношении женщины был установлен административный надзор, поскольку она совершала нарушения, посягающие на общественный порядок, утверждают в полиции.

Ей запретили покидать жилье ночью и выезжать за пределы округа, однако женщина игнорировала наложенные ограничения, поэтому была приговорена к реальному сроку, говорится в заявлении МВД.

Полиция против Наливкина

Шоу о вымышленном чиновнике Виталии Наливкине выходит уже более двух лет. В выпусках он борется с лесными пожарами, вонью от канализации, коронавирусом, а также участвует в разоблачении коррумпированного полковника МВД.

В конце сентября Кривоносову оштрафовали на 1000 рублей по административной статье о незаконном ношении формы сотрудника полиции во время съемок юмористических видео.

Также ей назначили 10 суток ареста, но уже за другое правонарушение. Сама актриса рассказала изданию newsbox24.tv, что арест ей назначили за "ненахождение дома", так как у нее были "инциденты с правоохранительными органами".

Основатель юмористического проекта Андрей Клочков в беседе с Русской службой Би-би-си тогда говорил, что "им нужно было найти официальный предлог, чтобы обосновать арест".

"Само по себе внимание правоохранительных органов для нас не неожиданность, но случаи с арестом возникают нечасто, последний раз был год назад, когда Наливкина арестовывали на пять суток", - продолжил Клочков.

Актера Андрея Неретина, исполняющего роль депутата Виталия Наливкина, Уссурийский суд арестовал на пять суток в июне 2020 года.