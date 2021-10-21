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Maxima открыла в Эстонии свой первый магазин за два года

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Торговая сеть Maxima Eesti открыла в четверг в поселке Лаагри под Таллинном новый магазин — первую новую торговую точку за последние два года.

«Covid притормозил наш процесс реновации и открытия новых магазинов – в последний раз мы открывали новый магазин два года назад в Копли, в Таллинне», – сказал на открытии магазина в Лаагри генеральный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас.

По его словам, в этом году Maxima Eesti уделяла большое внимание обновлению магазинов, и магазин в Лаагри был построен на базе обновленной концепции. Новый формат подразумевает расширение ассортимента местных продуктов, изменение подхода к размещению продуктов в торговом зале и увеличению ширины проходов в самых маленьких магазинах Maxima.

Если раньше свежая рыба была доступна только в супермаркетах Maxima XX и гипермаркетах XXX, то теперь холодильники для рыбы доступны и в так называемых "домашних" магазинах. Увеличился и выбор продуктов. Таким образом, в открытом сегодня магазине в Лаагри можно найти свежую рыбу, мясо, молочные продукты, выпечку и все это в хорошем ассортименте, в основном от местных производителей.

Этим летом компания Maxima начала обновлять магазины шаговой доступности, к концу года обновление формата произойдет в половине магазинов Maxima в Эстонии. Обновление всех магазинов Maxima X будет завершено в первом квартале следующего года.

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