Maxima открыла в Эстонии свой первый магазин за два года

«Covid притормозил наш процесс реновации и открытия новых магазинов – в последний раз мы открывали новый магазин два года назад в Копли, в Таллинне», – сказал на открытии магазина в Лаагри генеральный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас.

По его словам, в этом году Maxima Eesti уделяла большое внимание обновлению магазинов, и магазин в Лаагри был построен на базе обновленной концепции. Новый формат подразумевает расширение ассортимента местных продуктов, изменение подхода к размещению продуктов в торговом зале и увеличению ширины проходов в самых маленьких магазинах Maxima.

Если раньше свежая рыба была доступна только в супермаркетах Maxima XX и гипермаркетах XXX, то теперь холодильники для рыбы доступны и в так называемых "домашних" магазинах. Увеличился и выбор продуктов. Таким образом, в открытом сегодня магазине в Лаагри можно найти свежую рыбу, мясо, молочные продукты, выпечку и все это в хорошем ассортименте, в основном от местных производителей.