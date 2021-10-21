Кийк: вакцинация населения Эстонии может достигнуть отметки в 70% к концу года
Вакцинация населения Эстонии может достигнуть отметки в 70% к концу текущего года, считает министр здоровья и труда Танель Кийк.
Вакцинация населения Эстонии может достигнуть отметки в 70% к концу текущего года, считает министр здоровья и труда Танель Кийк.
В четверг на пресс-конференции правительства Кийк, на вопрос о том, какие цели ставит перед собой правительство, ответил, что сейчас поставлено целью в неделю прививать по 10 000 доз вакцины. Для этого, по словам министра, надо, чтобы вновь начало расти еженедельное количество первых доз.
Второй целью Кийк назвал выход Эстонии по вакцинации на средний по Европейскому Союзу уровень. «Пока мы отстаем от ЕС в среднем на 10 процентных пунктов», - пояснил Кийк.
«Я был бы удовлетворен, если Эстония к концу года выйдет по вакцинации на уровень 70 процентов», - добавил он.