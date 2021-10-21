Кийк: вакцинация населения Эстонии может достигнуть отметки в 70% к концу года

В четверг на пресс-конференции правительства Кийк, на вопрос о том, какие цели ставит перед собой правительство, ответил, что сейчас поставлено целью в неделю прививать по 10 000 доз вакцины. Для этого, по словам министра, надо, чтобы вновь начало расти еженедельное количество первых доз.