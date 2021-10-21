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Американские хирурги сумели заставить свиную почку работать с организмом человека - хотя пациент с отмершим мозгом находился на жизнеобеспечении, и шансов на выздоровление у него не было.

Врачи надеются, что это поможет решить проблему нехватки донорских органов.

Трансплантация носила явно экспериментальный характер: мозг пациента прекратил жизнедеятельность, он находился на искусственном жизнеобеспечении без шансов на выздоровление.

Почку взяли у генетически модифицированной свиньи. Модификация потребовалась, чтобы организм не отторгал чужеродный орган.

Работа еще не рецензировалась и не публиковалась.

Эксперты говорят, что на сегодняшний день это самый сложный эксперимент в этой области. Похожие тесты ранее проводились на приматах, но не на людях.

Собственно, само по себе использование органов свиньи для трансплантации - не новая идея. Свиные сердечные клапаны уже давно пересаживают людям.

По размерам органы свиньи сопоставимы с человеческими, что делает их удобными для трансплантации.

Во время операции в медицинском центре Langone Health при Нью-Йоркском университете хирурги соединили донорскую почку свиньи с кровеносными сосудами реципиента, чтобы проверить, будет ли она нормально функционировать после присоединения или организм ее отторгнет.

В течение следующих двух с половиной дней они внимательно наблюдали за работой почки.

Ведущий исследователь доктор Роберт Монтгомери рассказал программе BBC World Tonight: "Мы наблюдали почку, которая в основном функционировала как трансплантат почки человека и оказалась совместимой в том смысле, что выполняла все функции нормальной человеческой почки".

Врачи признают, что у нового метода существует и этическая сторона, однако напоминают, что около 40% пациентов, ожидающих трансплантации, умирают, так ее и не дождавшись.

Доктор Марьям Хосрави, работающая в Национальной службе здравоохранения Великобритании, считает: "Мы не должны делать это только потому, что мы это можем. Я думаю, что ответить на эти вопросы должно общество в целом".