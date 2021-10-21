Галерея ⟩ В Таллинне, Зеленой столице Европы, интенсивно вырубают деревья
На Тартуском шоссе проезжающим рядом с озером Юлемисте открывается неприятный вид: там интенсивно и расточительно вырублено множество деревьев, пишет Postimees.
На Тартуском шоссе проезжающим рядом с озером Юлемисте открывается неприятный вид: там интенсивно и расточительно вырублено множество деревьев, пишет Postimees.
Некоторые деревья просто вырублены, у других - обрублены лишь верхушки. В общем, ситуация огорчает человека, небезразличного к природе.
«Рубка леса проводится для обеспечения безопасности воздушного движения в соответствии с планом обслуживания, утвержденным Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства. Заказчик работ - AS Tallinna Lennujaam», - сообщила специалист по коммуникациям AS Tallinna Vesi Лаура Корьюс.
Postimees попросил объяснения относительно вырубок также у Таллиннского аэропорта и Таллиннской горуправы, но их ответы пока не получены.
Напомним, 9 сентября, Таллинн получил признание Европейской комиссии - титул «Зеленая столица Европы 2023». Таллинн претендовал на этот титул и в 2022 году, но тогда победа досталась французскому Греноблю.