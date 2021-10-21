Галерея ⟩ В Таллинне, Зеленой столице Европы, интенсивно вырубают деревья

Некоторые деревья просто вырублены, у других - обрублены лишь верхушки. В общем, ситуация огорчает человека, небезразличного к природе.

«Рубка леса проводится для обеспечения безопасности воздушного движения в соответствии с планом обслуживания, утвержденным Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства. Заказчик работ - AS Tallinna Lennujaam», - сообщила специалист по коммуникациям AS Tallinna Vesi Лаура Корьюс.

Postimees попросил объяснения относительно вырубок также у Таллиннского аэропорта и Таллиннской горуправы, но их ответы пока не получены.