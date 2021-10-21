Чт, 21.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Галерея ⟩ В Таллинне, Зеленой столице Европы, интенсивно вырубают деревья

На Тартуском шоссе проезжающим рядом с озером Юлемисте открывается неприятный вид: там интенсивно и расточительно вырублено множество деревьев, пишет Postimees.

Некоторые деревья просто вырублены, у других - обрублены лишь верхушки. В общем, ситуация огорчает человека, небезразличного к природе.

«Рубка леса проводится для обеспечения безопасности воздушного движения в соответствии с планом обслуживания, утвержденным Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства. Заказчик работ - AS Tallinna Lennujaam», - сообщила специалист по коммуникациям AS Tallinna Vesi Лаура Корьюс.

Postimees попросил объяснения относительно вырубок также у Таллиннского аэропорта и Таллиннской горуправы, но их ответы пока не получены.

Напомним, 9 сентября, Таллинн получил признание Европейской комиссии - титул «Зеленая столица Европы 2023». Таллинн претендовал на этот титул и в 2022 году, но тогда победа досталась французскому Греноблю. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back