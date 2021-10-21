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Европейский парламент присудил российскому оппозиционеру Алексею Навальному премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова - главную правозащитную награду Евросоюза. Навальный посвятил премию борцам с коррупцией.

О том, что лауреатом премии стал Навальный, первой сообщила Европейская народная партия, крупнейшая фракция Европарламента, которая в конце сентября номинировала российского политика на эту премию. Позже решение озвучили на заседании Европарламента.

На следующий день после новости о присуждении премии в "Инстаграме" Навального появилось написанное от первого лица сообщение, в котором автор посвящает свою премию "борцам с коррупцией во всем мире в их любых качествах: от журналистов до адвокатов, от чиновников (есть и такие, да) и депутатов до тех, кто выходит на улицу, чтобы поддержать эту борьбу".

Это признание приверженности Навального защите демократии в России "ценой больших личных усилий", комментировал присуждение премии верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. "ЕС продолжает призывать к его немедленному и безоговорочному освобождению", - добавил он.

"Навальный неустанно борется с коррупцией режима Владимира Путина. Это стоило ему свободы и почти стоило жизни. Сегодняшняя награда признает его огромную храбрость, и мы повторяем наш призыв к его немедленному освобождению", - написал в "Твиттере" председатель Европарламента Давид Сассоли.

Навальный вернулся в Россию в начале этого года после лечения в Германии, где был сделан вывод о том, что на родине его отравили боевым отравляющим веществом "Новичок". Российские власти ставят факт отравления Навального под сомнение.

Оппозиционер был задержан по прилете в аэропорту Шереметьево и позже отправлен в колонию отбывать реальный срок по делу "Ив Роше" (ранее он был условным). Зимой в защиту Навального в десятках городов России прошли многотысячные митинги, которые привели к многочисленным задержаниям. Летом структуры Навального были признаны экстремистскими и запрещены, связанных с ними людей власти решили не допускать до выборов любого уровня.

Реакция в России

Соратники Навального с воодушевлением восприняли сообщения о присуждении ему премии Сахарова.

"Премия Сахарова - это общеевропейское признание, ее вручает Европейский парламент от имени всех 27 стран Евросоюза", - написал в своем телеграм-канале Леонид Волков.

По его мнению, "сотни депутатов из очень разных стран и из очень разных партий" смогли прийти к консенсусу о том, что борьба с коррупцией - это общеевропейский вопрос, а Навальный - "политзаключенный №1 в мире" и "личный узник Путина".

"Отличная новость. Даже такие известные премии, увы, не освободят Алексея из тюрьмы", - написал еще один соратник Навального Георгрий Албуров. Однако, по его мнению, это позволит привлечь внимание к "главному политическому заключенному в мире".

Представители власти в свою очередь осудили присуждение премии Навальному.

"Это решение еще раз подтверждает, что он не заурядный иноагент, а он человек, на которого сделана серьезная ставка. И все способы хороши для того, чтобы поддерживать этот аватарик "Навальный" в медиапространстве", - заявил ТАСС сенатор Андрей Климов, возглавляющий комиссию по защите госсуверенитета.

"Мне стыдно за европарламентариев, - сказал ТАСС зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. - Они присуждают премию уголовному преступнику, который отбывает наказание, по сути, за мошенничество".

"Они таким решением девальвируют эту премию. Никто всерьез на эту премию больше обращать внимание не будет", - полагает сенатор Джабаров.

Премия Сахарова

Премия имения Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждается ежегодно. Она была учреждена Европарламентом в 1988 году, ее дают людям и общественным организациям "за исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару". Денежный эквивалент премии - 50 тысяч евро.

Вручение премии состоится в декабре. Навальный не сможет присутствовать на церемонии, так как находится в колонии во Владимирской области. Он должен выйти на свободу осенью 2023 года, но против него возбуждены еще несколько уголовных дел.

В октябре прошлого года премией Сахарова наградили оппозицию Беларуси. В декабре ее получила бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская. Помимо нее лауреатами премии стали писательница и нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, а также оппозиционеры Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало и другие.