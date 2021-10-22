Фото ⟩ Дом мечты! В Клоогаранде продается особенная недвижимость

Выставленный на продажу объект включает два частных дома, при необходимости земельные участки также можно разделить и таким образом создать два отдельных домохозяйства. Недвижимость выставлена на продажу за 1,29 миллиона евро.

ФОТО: KV.EE

В большем доме, а он имеет площадь 315 квадратных метров, есть гостиная с камином, большая кухня-столовая, кладовая, спальни, ванные комнаты и кабинет. Второй дом состоит из трех отдельных квартир и двух гаражей.

ФОТО: KV.EE

Особой ценностью обладают красивый сад и идиллический песчаный пляж в ста метрах от домов. Пляж находится в частной собственности, а это означает, что посторонние не будут летом загорать и купаться рядом с вами.

ФОТО: KV.EE