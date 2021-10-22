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Фото ⟩ Дом мечты! В Клоогаранде продается особенная недвижимость

ФОТО: KV.EE

Выставлен на продажу настоящий жилой комплекс, состоящий из большого земельного участка, двух домов и частного пляжа, пишет Kodustiil.

Выставленный на продажу объект включает два частных дома, при необходимости земельные участки также можно разделить и таким образом создать два отдельных домохозяйства. Недвижимость выставлена на продажу  за 1,29 миллиона евро.

ФОТО: KV.EE

В большем доме, а он имеет площадь 315 квадратных метров, есть гостиная с камином, большая кухня-столовая, кладовая, спальни, ванные комнаты и кабинет. Второй дом состоит из трех отдельных квартир и двух гаражей.

ФОТО: KV.EE

Особой ценностью обладают красивый сад и идиллический песчаный пляж в ста метрах от домов. Пляж находится в частной собственности, а это означает, что посторонние не будут летом загорать и купаться рядом с вами. 

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE!

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