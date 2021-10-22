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Коронавирус выявлен у 1324 жителей Эстонии

Ляэне-Таллиннская центральная больница. ФОТО: Mihkel Maripuu

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8463 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1324. Пятеро скончались.

Среди новых заразившихся 841 человек не был вакцинирован, а 483 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 22 октября в больницах находится 446 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 317 человек, из которых 206 человек (65%) не были вакцинированы, у 111 человек (35%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 51 новую историю болезни. Скончались пять человек с коронавирусом: 54-летний мужчина, 61-летний мужчина, 84-летняя женщина, 91-летняя женщина и 95-летний мужчина.

За сутки было введено 2626 доз вакцины, в общей сложности введена 1 409 701 доза. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 55,2%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).

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