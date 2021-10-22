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  • Эстония
  • Дело ERIAL: обвиняемые в инвестиционном мошенничестве предстали перед судом
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Фото ⟩ Дело ERIAL: обвиняемые в инвестиционном мошенничестве предстали перед судом

В Харьюском уездном суде в пятницу начался процесс над обвиняемыми в связанных с кредитно-сберегательным обществом ERIAL инвестиционном мошенничестве и присвоении.

Согласно обвинению, учредитель кредитно-сберегательного общества ERIAL Илья Дягелев и член правления Даниэла Дальберг-Дагелева, а так же товарищество с ограниченной ответственностью (далее ТОО) Delkona OÜ совершили инвестиционное мошенничество и представили ложные данные о деятельности кредитно-сберегательного общества ERIAL. Путем мошенничества вкладчикам и общественности было создано ошибочное представление о действительном имущественном положении общества — в числе прочего и для того, чтобы приобщить новые вклады и выдавать кредиты в большем объеме.

Обвинение в совершении присвоения было предъявлено по факту того, что Илья, Даниэла, Даниэль Невский и ТОО Transpire OÜ при пособничестве Софьи Певзнер-Белощицки при помощи искусственных искажений цен сделок по недвижимости присвоили из кредитно-сберегательного общества почти миллион евро.

Помимо этого, Даниэла обвиняется в представлении пайщикам и аудиторам ложных данных о кредитно-сберегательном обществе ERIAL, Кристийна Ковалевич и Роберт Хирви обвиняются в подделке документов, а Софья в оказании пособничества подделке документа и использовании поддельного документа.

По словам государственного прокурора Сигрид Нурм, на основании собранных в ходе уголовного производства доказательств прокуратура убеждена в том, что член правления и учредитель кредитно-сберегательного общества ERIAL при размещении вкладов не действовали в интересах вкладчиков или же кредитно-сберегательного общества ERIAL. «По нашей оценке, они исходили из личной выгоды и в ходе этого лишили вкладчиков права голоса в принятии решений кредитно-сберегательного общества. Согласно обвинению, во главе с Ильей, находящимся уже примерно полгода под стражей, без законного основания из кредитно-сберегательного общества ERIAL было выведено более миллиона евро», - сказала Нурм.

«Вклад всегда должен быть взвешенным финансовым решением. Кредитно-сберегательное общество обещало, например, по сравнению с банком более высокую прибыльность, но этому сопутствует и большая обязанность и ответственность вкладчиков за наблюдение за своим вкладом. Помимо прибыльности необходимо следить и за тем, куда в действительности вкладываются деньги, а также нельзя забывать и о том, что в случае кредитно-сберегательного общества именно вкладчики являются теми, кто должен защищать свои интересы», - добавила Нурм.

Также Илье предъявлено обвинение в даче взятки и Дмитрию предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Согласно обвинению Дмитрий, в качестве работника полиции, за взятку передавал Илье служебную информацию.

Руководитель бюро внутреннего контроля департамента полиции и погранохраны Прийт Пяркна подтвердил, что сотрудника освободили от службы непосредственно после его задержание в ноябре. «Выдача рабочей информации и получение взятки являются очень серьезными нарушениями, на которые мы должны реагировать не только как полиция на преступление, но и как работодатель. Мы, полицейские, должны ответственно относиться к доверенной нам информации и работать, думая об интересах жителей Эстонии. В данном случае чиновник совершил очень грубое нарушение и сам понял, что оставаться полицейским он не может», – сказал Пяркна.

За получение и дачу взятки предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от одного до десяти лет. За совершение инвестиционного мошенничества и присвоения законодательство в качестве наказания предусматривает до пяти лет тюремного заключения, за представление неверных данных об имущественном положении коммерческого товарищества и подделку документа предусмотрено тюремное заключение сроком до одного года, а так же за использование поддельного документа до трёх лет тюремного заключения.

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