Житель Эстонии пытался сдать экзамен по вождению с помощью взятки

В четверг, 21 октября, было начато уголовное производство в связи с тем, что на прошлой неделе в Пайде человек, сдававший экзамен по вождению, после провала предложил экзаменатору деньги, чтобы продолжить экзамен по вождению. Точные обстоятельства случившегося выясняются.

Также вчера в полицию поступило сообщение, что в течение последних двух дней личные данные 57-летнего мужчины самовольно использовались и через интернет было заключено несколько кредитных договоров. Кредитные суммы, поступившие на счет мужчины, были немедленно переведены на другой посторонний счет. По предварительной оценке, материальный ущерб составляет почти 7225 евро.